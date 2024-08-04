إليك.. أفضل الفواكه لعلاج مشكلة الاكتئاب.. ومنها الفلافونويد والكاروتينات وفيتامين C

أوضحت الأبحاث الجديدة والطبية بأنه عند تناول سلطة الفواكه، قد تتعدد فوائدها الصحية و تتجاوز الفوائد المعروفة لتناول تفاحة واحدة يوميًا.

أكدت أبحاث علمية حديثة من قبل في جامعة سنغافورة، بأنها شملت أكثر 13738 مشاركًا، تم تناولونهم 3 حصص من الفاكهة بشكل يومي، قد يقلل من خطر الإصابة بأعراض الاكتئاب بنسبة 21% في مرحلة متقدمة من العمر.

الإعتماد على 3 حصص من الفاكهة لتقليل الاكتئاب

الفواكه تحتوي على مضادات الأكسدة والمواد المضادة للالتهابات مثل الفلافونويدات والكاروتينات وفيتامين C. هذه المركبات يمكن أن تساعد في الحد من الإجهاد التأكسدي وحماية الدماغ.

الباحثون ينصحون بالحفاظ على تناول الفواكه بانتظام من سن 40 إلى 65 عامًا لتعزيز الصحة العقلية على المدى الطويل.

يوصى بتناول حصة أو حصتين من الفواكه بعد كل وجبة. والفواكه ذات المؤشر الجلوكوزي المنخفض مناسبة لمرضى السكري.

تنويع الفواكه المستهلكة مثل البطيخ والبرتقال والموز والتفاح له تأثير إيجابي كبير على الصحة العقلية والجسدية على المدى الطويل.

بشكل عام، تقدم هذه الدراسة أدلة مقنعة على الفوائد الصحية المحتملة لتناول الفواكه بانتظام، خاصة فيما يتعلق بالحد من خطر الإصابة بالاكتئاب.

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