سعر الألومنيوم اليوم السبت 10-8-2024..للتجار والموزعين

سعر الألومنيوم اليوم..تصدر سعر الألومنيوم اليوم محركات البحث, باعتباره من أهم المعادن وأكثر الخدمات بحثًا عبر محرك جوجل والمحركات الآخرى.

سعر الألومنيوم اليوم

يدخل الألومنيوم في العديد من الصناعات مثل أعمدة النور، إلى جانب أواني إعداد الطعام، وله خواص مهمة جدًا جعلت الاعتماد عليه بصورة كبيرة للغاية على مستوى العالم، ومن ذلك أنه خفيف الوزن ولا يتعرض للتآكل ويسهل تشغيله واستخدامه, لذا يهتم قطاع كبير من التجار والموزعين والمستهلكين بمتابعة أخبار سعر الألومنيوم اولاً بأول.

أسعار الألومنيوم اليوم

يتساءل الكثيرون عن أسعار الألومنيوم اليوم, تزامنًا مع خفض شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة لصناعات أسعاره, لذلك تستعرض جريدة “الموجز” سعر الألومنيوم اليوم السبت 10-8-2024, وفقًا لقائمة أسعار شركة مصر للألومنيوم.

سعر الألومنيوم

سعر الألومنيوم 2024

شهدت أسعار الألومنيوم حالة من الانخفاض, وفقًا لقائمة أسعار شركة مصر للألومنيوم الجديدة, للألومنيوم وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر طن السلك خلال شهر أغسطس نحو 150 ألف جنيه مقابل 160 ألف جنيه في الشهر الماضي.

حقق سعر طن السلندرات نحو 140 ألف جنيه مقابل 145 ألف جنيه في الشهر السابق، دون إضافة 14% قيمة مضافة.

وصل سعر طن لفات الألومنيوم إلى نحو 155 ألف جنيه مقابل 160 ألف جنيه في يونيو الماضي.

بلغ سعر طن شرائح بارد نحو 158 ألف جنيه مقابل 163 ألف جنيه.

انخفض سعر طن لفات البارد انخفاضًا إلى نحو 156 ألف جنيه مقابل 161 ألف جنيه مقارنة بالشهر الماضي، دون إضافة 14% قيمة مضافة.

شركة مصر للألومنيوم



تعلن شركة مصر للألومنيوم عن أسعارها أول بأول كل شهر، وتعتبر من أكبر وأهم الشركات في مصر التي تحتل نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني, وتستورد الشركة باقي الاحتياجات وتصدر حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًّا، وتعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية.

استخدامات الألومنيوم

يستخدم الألومنيوم على نطاق واسع في العديد من الصناعات ومن أبرز أستخداماته ما يلي:

تصنيع أعمدة الكهرباء والإنارة تصنيع الأواني وأدوات إعداد الطعام والأدوات المنزلية والمطابخ يدخل في صناعة الأبواب والشبابيك وأنواع معينة من السيارات يستخدم في العديد من الصناعات مثل السكك الحديدة ووسائل النقل والطائرات

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