تراجع سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 9-8-2024.. أعرف وصل كام؟

سعر الألومنيوم اليوم..شهد سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 9-8-2024 حالة من التراجع الملحوظ, وسجل سعر طن السلك خلال شهر أغسطس بنحو 150 ألف جنيه، مقارنة بـ 160 ألف جنيه في الشهر الماضي.

اعلنت شركة صر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية عن انخاض أسعارها خلال شهر أغسطس الجاري بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه للطن الواحد.

سعر الألومنيوم اليوم

سعر الألومنيوم اليوم

يتساءل الكثيرون عن آخر تطورات أسعار الألومنيوم خلال شهر أغسطس الجاري, بعتباره من أهم وأكثر الخدمات بحثًا عبر محركات البحث يوميًا, نظرًا لدخوله في كثير من الصناعات المحلية والعالمية, لذلك يستعرض “الموجز” أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 9 اغسطس 2024, وفقًا لقائمة أسعار شركة مصر للألومنيوم.

أسعار الألومنيوم اليوم

شهد سعر طن السلك هبوطًا ليبلغ 150 ألف جنيه، بعد أن كان 160 ألف جنيه في الشهر السابق, بينما انخفض سعر طن السلندرات إلى نحو 140 ألف جنيه، بعد أن كان 145 ألف جنيه، دون إضافة 14% قيمة مضافة.

سعر الألومنيوم 2024

بلغ سعر طن لفات الألومنيوم خلال الشهر الجاري نحو 155 ألف جنيه، مقارنة بـ 160 ألف جنيه في يونيو الماضي. وتراجع سعر طن شرائح الألومنيوم البارد إلى نحو 158 ألف جنيه، بينما سجل سعر طن لفات البارد حوالي 156 ألف جنيه، بعد أن كان 161 ألف جنيه في الشهر السابق.

أسعار الألومنيوم اليوم

توقعات أسعار الألومنيوم في الفترة المقبلة

توقعت بعض المؤسسات المالية أن يشهد سعر الألومنيوم تقلبات خلال الأشهر القادمة بسبب العوامل الاقتصادية المذكورة. رغم ذلك، يبقى الألومنيوم معدنًا أساسيًا في العديد من الصناعات، مما يجعله محط اهتمام المستثمرين والمحللين.

أسعار منتجات شركة مصر للألومنيوم

رفعت شركة مصر للألومنيوم أسعار منتجاتها للمصانع خلال أول 5 أشهر من العام، بنسبة تتراوح بين 50 إلى 55 ألف جنيه للطن الواحد بدون ضريبة القيمة المضافة.

وتعتمد تكاليف إنتاج الألومنيوم على أسعار الطاقة والمواد الخام، وأي زيادة في تكاليف الإنتاج يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

شركة مصر للألومنيوم

تستحوذ شركة مصر للألومنيوم على نسبة كبيرة من إنتاج السوق المحلي للألومنيوم، بينما تُستورد باقي الاحتياجات من الخارج, وقامت الشركة بتصدير حوالي 80% من مبيعاتها التي تصل إلى حوالي 220 ألف طن.

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