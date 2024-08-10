أسعار الحديد والإسمنت في مصر اليوم السبت 10 أغسطس 2024

أسعار الحديد والإسمنت اليوم .. تتابع شريحة واسعة من المواطنين تطورات سوق مواد البناء، حيث تشهد الأسعار تقلبات تؤثر على حديد التسليح وخام البليت، مما ينعكس على باقي مواد البناء. يقدم موقع "الموجز" جدولاً محدثًا لأسعار الحديد والإسمنت في مصر ضمن تغطيتنا اليومية المستمرة.

يقدم موقع "الموجز" في هذا المقال جدولًا لأسعار طن الحديد والإسمنت، كجزء من تغطيتنا اليومية المستمرة. التفاصيل كالتالي:



أسعار الحديد في مصر جاءت على النحو التالي:

- حديد المصريين: 41,000 جنيه للطن.

- حديد عز والدخيلة: 41,500 جنيه للطن.

- حديد مصر ستيل: 39,000 جنيه للطن.

- حديد الجيوشي: 39,000 جنيه للطن.

- حديد العتال: 39,000 جنيه للطن.

لا يفوتك سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم

لا يفوتك بكام الطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 8 أغسطس 2024

أما بالنسبة لأسعار الأسمنت:

- أسمنت مصر بني سويف: 2,130 جنيه للطن.

- أسمنت النصر: 2,200 جنيه للطن.

- أسمنت المخصوص: 2,200 جنيه للطن.

- أسمنت السويس: 2,240 جنيه للطن.

- أسمنت طرة وحلوان: 2,210 جنيه للطن.

- أسمنت بني سويف العسكري: 2,180 جنيه للطن.

- أسمنت السويس المقاوم للملوحة: 2,300 جنيه للطن.

- أسمنت السويدي المقاوم للملوحة: 2,430 جنيه للطن.

- العربية للأسمنت المقاوم للملوحة: 2,250 جنيه للطن.

- أسمنت أسيوط المخلوط: 1,520 جنيه للطن.

- أسمنت الواحة المخلوط: 1,570 جنيه للطن.

- الأسمنت الأبيض العادة: 4,000 جنيه للطن.

- أسمنت الأبيض سوبر سيناء: 3,900 جنيه للطن.

- أسمنت الواحة الأبيض: 4,000 جنيه للطن.

يضاف إلى أسعار المصنع ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل التي تتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه للحديد، وبين 100 إلى 200 جنيه للأسمنت ليصل إلى المستهلك.



أسعار نقل الحديد والإسمنت للمستهلك: الشروط والتكاليف

تتضمن أسعار المصنع ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل، والتي تتراوح بين 1000 و2000 جنيه للحديد، و100 إلى 200 جنيه للإسمنت، حتى وصولها إلى المستهلك. تختلف الأسعار وفقًا للمنطقة بسبب العرض والطلب وتكاليف النقل. تشتمل الأسعار المعلنة على كميات لا تقل عن 30 طناً، ويشترط الدفع نقداً أو عبر دفعات قصيرة الأجل، مع تحمل تكاليف النقل دون مصاريف إضافية مثل الإكراميات.

الحديد والإسمنت: كل ما تحتاج معرفته

ما هو الحديد؟

الحديد مادة تُستخرج من خام الحديد الذي يتم استخراجه من الصخور ويُصهر في أفران عالية الحرارة لفصل المعدن عن التراب. يتميز خام الحديد بكونه غنياً بأكاسيد الحديد، التي قد تكون بألوان متنوعة مثل الرمادي الداكن، الأصفر المشرق، الأرجواني العميق، أو الأحمر الصدئ. غالباً ما يتواجد الحديد في شكل أكسيد الحديد الأسود.

ما هو الإسمنت؟

الإسمنت هو مسحوق رمادي ناعم يتفاعل مع الماء ليشكل معجوناً يتصلب بمرور الوقت. يستخدم بشكل رئيسي في تصنيع الخرسانة كعنصر أساسي لتحمل الضغط. يتم تصنيف الإسمنت إلى نوعين: هيدروليكي وغير هيدروليكي. يُنتج الإسمنت الهيدروليكي بخلط الجير والطين والجبس عند درجات حرارة مرتفعة، ويبدأ في التصلب بسرعة، بينما يُنتج الإسمنت غير الهيدروليكي من الجير والجبس والأوكسي كلوريد ويستغرق وقتاً أطول للتصلب.