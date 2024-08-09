ننشر سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 9-8-2024 بمصر

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم.. يتابع العديد من المواطنين عن كثب أسواق مواد البناء خلال هذه الفترة، خاصةً في ظل حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض التي تشهدها، مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار حديد التسليح وخام البليت، وينعكس على أسعار باقي مواد البناء.

يقدم موقع "الموجز" في هذا المقال جدولًا لأسعار طن الحديد والإسمنت، كجزء من تغطيتنا اليومية المستمرة. التفاصيل كالتالي:

بالنسبة لـ أسعار الحديد للمستهلك في مصر

جاءت كالتالي :

- بلغ سعر طن حديد المصريين إلى 41 ألف جنيهًا .

شهد سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 41 ألفًا و500 جنيهًا .

حقق سجل طن حديد مصر ستيل 39 ألف جنيهًا .

سجل سعر طن الجيوشي إلى 39 ألف جنيهًا .

بينما وصل سعر طن حديد العتال 39 ألف جنيهًا .

لا يفوتك الآن أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت في مصر اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024

بالنسبة لـ أسعار الأسمنت للمستهلك في مصر، جاءت كالتالي :

سجل طن أسمنت الشركة العربية مصر بني سويف 2130 جنيهًا.

وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 2200 جنيهًا .

سجل طن أسمنت أسمنت المخصوص نحو 2200 جنيهًا .

وصل سعر طن أسمنت السويس إلى 2240 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 2210 جنيهًا .

وصل سعر طن أسمنت بني سويف العسكري إلى 2180 جنيهًا.

سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2300 جنيه.

سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 2430 جنيهًا.

صل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ2250 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1520 جنيهًا

سعر سعر الواحة المخلوط نحو 1570 جنيهًا.

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 4000 جنيهًا للطن.

سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3900 جنيهًا .

وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 4000 جنيهًا .

يضاف إلى أسعار المصنع ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل التي تتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه للحديد، وبين 100 إلى 200 جنيه للأسمنت ليصل إلى المستهلك.

تكاليف نقل الحديد والإسمنت للمستهلك: الأسعار والاشتراطات:

تشمل أسعار المصنع ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل، التي تتراوح بين 1000 و2000 جنيه للحديد، وبين 100 و200 جنيه للإسمنت، حتى تصل إلى المستهلك. تختلف الأسعار حسب المنطقة بناءً على العرض والطلب وتكاليف النقل. تشتمل الأسعار المعلنة على كمية لا تقل عن 30 طناً، ويشترط الدفع نقداً أو عبر دفعات قصيرة الأجل، مع تحمل تكاليف النقل دون أي مصاريف إضافية كالإكراميات.

الحديد والإسمنت: كل ما تحتاج معرفته

ما هو الحديد؟

الحديد مادة تُستخرج من خام الحديد الذي يتم استخراجه من الصخور ويُصهر في أفران عالية الحرارة لفصل المعدن عن التراب. يتميز خام الحديد بكونه غنياً بأكاسيد الحديد، التي قد تكون بألوان متنوعة مثل الرمادي الداكن، الأصفر المشرق، الأرجواني العميق، أو الأحمر الصدئ. غالباً ما يتواجد الحديد في شكل أكسيد الحديد الأسود.

ما هو الإسمنت؟

الإسمنت هو مسحوق رمادي ناعم يتفاعل مع الماء ليشكل معجوناً يتصلب بمرور الوقت. يستخدم بشكل رئيسي في تصنيع الخرسانة كعنصر أساسي لتحمل الضغط. يتم تصنيف الإسمنت إلى نوعين: هيدروليكي وغير هيدروليكي. يُنتج الإسمنت الهيدروليكي بخلط الجير والطين والجبس عند درجات حرارة مرتفعة، ويبدأ في التصلب بسرعة، بينما يُنتج الإسمنت غير الهيدروليكي من الجير والجبس والأوكسي كلوريد ويستغرق وقتاً أطول للتصلب.

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