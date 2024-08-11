تغيرات في سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر الريال السعودي اليوم حالة من الاستقرار خلال تعاملات الأحد 11 أغسطس 2024، وذلك تزامنًا مع إجازة البنوك. وفقًا لأحدث تحديثات شاشات عرض أسعار العملات، استمر الريال السعودي في الحفاظ على قيمته دون تغيرات كبيرة، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

الريال السعودي بكام؟

يتطلع الكثيرون إلى معرفة سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم. نقدم في التقرير التالي تفاصيل أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، بناءً على آخر التحديثات.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الريال السعودي اليوم السبت 10 أغسطس 2024، نحو 13.13 جنيه للبيع، و13.08 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري: سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.15 جنيه للبيع، و13.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر: وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر إلى 13.07 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 13.04 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني: بلغ سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني حوالي 13 جنيهًا للشراء، و13.12 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي: استقر سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي عند 12.77 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 12.67 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول: سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 13.09 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة: وصل سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي إلى 13.02 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية: حدد سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية اليوم بـ 12.98 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 13.02 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: بلغ سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 13.09 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 13.10 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي اليوم

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024، حوالي 3.75 ريال سعودي.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024، نحو 0.27 دولار.

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