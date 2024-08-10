آخر تحديث سعر الريال السعودي اليوم السبت 10 أغسطس 2024.. بكام مصري؟

سعر الريال السعودي..شهد سعر الريال السعودي اليوم حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 10-8-2024, تزامنًا مع إجازة البنوك ووفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات.

الريال السعودي بكام؟

يسعى الكثير من الناس إلى معرفة حركة سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم، لذا ترصد جريدة “الموجز” في التقرير التالي سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية, وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري



بلغ سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري نحو 13.13 جنيه للبيع، مقابل 13.08 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري



حقق سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك المركزي المصري نحو 13.15 جنيه للبيع، مقابل 13.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.07 جنيهًا للشراء، و13.12 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس إلى نحو 13.04 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك قطر الوطني

سجل الريال السعودي في بنك قطر الوطني نحو 13 جنيهًا للشراء، و13.12 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي

استقر سعر صرف الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي عند 12.77 جنيهًا للشراء، و13.13 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد

حقق سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 12.67 جنيهًا للشراء، و13.13 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 13.09 جنيهًا للشراء، و13.14 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة

وصل سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي إلى 13.02 جنيهًا للشراء، و13.12 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

حدد سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية اليوم بـ 12.98 جنيهًا للشراء، و13.14 جنيهًا للبيع.

سعر الريال في البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 13.02 جنيهًا للشراء، و13.12 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر صرف الريال السعودي في المصرف العربي الدولي إلى 13.09 جنيهًا للشراء، و13.12 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية

حقق سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 13.10 جنيهًا للشراء، و13.12 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي اليوم



بلغ سعرالدولار مقابل الريال السعودي اليوم الجمعة نحو 3.75 ريال سعودي

سعر الريال السعودي مقابل الدولار



سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الجمعة نحو 0.27 دولار.

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