سعر الريال السعودي مقابل الجنيه والدولار اليوم الجمعة 9-8-2024

سعر الريال السعودي..استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 9-8-2024، إذ سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر إلى 13.07 جنيهًا للشراء و13.12 جنيهًا للبيع, وفقًا لأحدث التحديثات على شاشات عرض أسعار العملات.

‎الريال السعودي بكام مصري؟

يتساءل العديد من الأفراد عن حركة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، لذلك تستعرض جريدة “الموجز” سعر الريال السعودي أمام الجنية , وفقاً لتحديث الأسعار اليومي على شاشات عرض أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر إلى 13.07 جنيهًا للشراء و13.12 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري



سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري نحو 13.13 جنيه للبيع ، وللشراء نحو 13.08 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 13.04 جنيه للشراء و13.13 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك قطر الوطني

سجل الريال السعودي في بنك قطر الوطني 13 جنيهًا للشراء و13.12 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي

وصل سعر صرف الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي إلى 12.77 جنيهًا للشراء و13.13 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد 12.67 جنيهًا للشراء و13.13 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

تحدد سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول عند 13.09 جنيهًا للشراء و13.14 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة

وصل سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي إلى 13.02 جنيهًا للشراء و13.12 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 12.98 جنيهًا للشراء و13.14 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري لتنمية الصادرات

تحدد سعر الريال السعودي في البنك المصري لتنمية الصادرات عند 13.02 جنيهًا للشراء و13.12 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي إلى 13.09 جنيهًا للشراء و13.12 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.10 جنيهًا للشراء و13.12 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي اليوم

سجل سعرالدولار مقابل الريال السعودي اليوم الجمعة نحو 3.75 ريال سعودي

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الجمعة نحو 0.27 دولار.

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