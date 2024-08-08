الآن أخر تحديث لـ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 8-8-2024 ..وصل كام؟

سعر الريال السعودي..شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 8-8-2024 استقراراً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات.

الريال السعودي بكام ؟

تكرر تساؤل الكثير من الناس حول حركة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم وفقاً للتحديث اليومي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنية

يوصل «الموجز» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 8-8-2024، وفقًا لآخر تحديث وارد من شاشات عرض العملات, وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

أظهر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس استقراراً، حيث بلغ نحو 13.04 جنيه للشراء و13.13 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك قطر الوطني

أكدت تعاملات بنك قطر الوطني أن الريال السعودي سجل نحو 13 جنيه للشراء و13.12 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي

وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في البنك العقاري المصري العربي إلى 12.77 جنيه للشراء و13.13 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 12.67 جنيه للشراء و13.13 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

بيّن سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول قيمة 13.09 جنيه للشراء و13.14 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة

وضح سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك البركة الإسلامي، حيث بلغ 13.02 جنيه للشراء و13.12 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

أظهر بنك التنمية الصناعية سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بقيمة 12.98 جنيه للشراء و13.14 للبيع.

سعر الريال في البنك المصري لتنمية الصادرات

كشف البنك المصري لتنمية الصادرات عن سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، حيث وصل إلى 13.02 جنيه للشراء و13.12 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

حدد المصرف العربي الدولي سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بقيمة 13.09 جنيه للشراء و13.12 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند 13.10 جنيه للشراء و13.12 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر مقابل الجنيه

أعلن بنك مصر أن سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري وصل إلى 13.07 جنيه للشراء و13.12 للبيع.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الريال السعودي اليوم نحو 3.75 ريال سعودي.

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