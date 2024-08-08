سعر الريال السعودي اليوم 8 أغسطس 2024 مقابل الجنيه



يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي في موقع البحث الشهير جوجل، للاطلاع على آخر تحديثات الأسعار في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وكان قد شهد حالة من التذبذب الطفيف على مدار اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024.



سعر الريال السعودي اليوم

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصر نحو 13.09 جنيه للشراء، و 13.13 جنيه للبيع، الأمر الذي يعد استقراراً محدوداً لسعر العملة.



سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري



سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024، في البنك المركزي المصري نحو 13.07 جنيه للشراء، و 13.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي



سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم الخميس في بنك مصر إلى نحو 13.07 جنيه للشراء، و13.12 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

أما في المصرف المتحد فقد بلغ سعر الريال السعودي نحو 12.67 جنيه للشراء، و 13.13 للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك أجريكول

وفي بنك أجريكول فقد وصل سعر الريال السعودي داخل بنك أجريكول إلى نحو 13.09 جنيه للشراء، و13.14 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

لا يفوتك سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

وصل سعر الريال السعودي في هذا البند إلى نحو 13.09 جنيه للشراء، و13.12 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

كما في بنك الإسكندرية فقد وصل سعر الريال السعودي إلى نحو 13.10 جنيه للشراء، و13.12 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس فقد بلغ سعر الريال السعودي إلى نحو 13.05 جنيه للشراء، و 13.14 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني

وفي بنك قطر الوطني وصل سعر الريال السعودي إلى نحو 13.01 جنيه للشراء، و13.13 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي

وكان قد وصل سعر الريال السعودي إلى نحو 12.77 جنيه للشراء، و13.12 للبيع داخل البنك العقاري المصري العربي