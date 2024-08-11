العملات الأجنبية.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

شهدت أسعار العملات الأجنبية اهتماماً ملحوظاً من قبل المصريين، حيث تصدرت عمليات البحث في محرك جوجل خلال الساعات الأخيرة، إذ يولي الكثيرون اهتماماً خاصاً بأسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، إذ يعكس هذا السعر التغيرات الاقتصادية ويؤثر على مختلف القطاعات. اليوم، الأحد 11 أغسطس 2024، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد ارتفاع طفيف سجله نهاية الأسبوع الماضي. في هذا التقرير، نقدم لك تفاصيل أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه المصري، بناءً على أحدث التحديثات، عبر موقع الموجز.

سعر الدولار اليوم في البنوك

تختلف أسعار الدولار من بنك إلى آخر، وتظهر أحدث البيانات لأسعار الدولار في البنوك كالتالي:

بنك قناة السويس: سجل سعر الدولار 49.23 جنيه للشراء، و49.33 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.

بنك المصرف المتحد: سجل سعر الدولار 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الدولار 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الدولار 49.21 جنيه للشراء، و49.31 جنيه للبيع.

هذه الأسعار تعكس استقراراً نسبياً في سوق الصرف خلال الأيام الأخيرة، بعد الزيادة التي شهدتها نهاية الأسبوع الماضي.

سعر الدولار بنك مصر

في بنك مصر، سجل سعر الدولار اليوم الأحد 11 أغسطس 2024، قيمة 49.20 جنيه للشراء، و49.30 جنيه للبيع. تظل هذه الأسعار ثابتة نسبياً بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، مما يعكس استقراراً في سوق العملات الأجنبية.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الريال السعودي اليوم، الأحد 11 أغسطس 2024، استقراراً عند 3.7535 ريال سعودي. هذا الاستقرار يعكس الثبات النسبي في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والسعودية.

سعر الدولار مقابل اليورو

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل اليورو اليوم، السبت 10 أغسطس 2024، حوالي 0.92 يورو. يعكس هذا السعر استمرار التغيرات في سوق الصرف العالمي والتقلبات بين أكبر الاقتصاديات العالمية.

سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

إليك أحدث أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري: