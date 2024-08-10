تابع أحدث أسعار العملات الاجنبية.. اطلع علي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

أسعار العملات الاجنبية.. تصدر البحث عن أسعار العملات الاجنبية محرك البحث جوجل، وذلك بعد أن حصد اهتمامًا كبيرًا في الساعات الماضية على وجه الخصوص، حيث يهتم كثير من المصريين بمتابعة تطورات العملات الاجنبية، وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وفي السياق، شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 10 أغسطس 2024، استقرارًا، بعد الارتفاع الأخير الذي سجله نهاية تعاملات الأسبوع الماضى، وذلك وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات الاجنبية أمام الجنيه المصري، ويستعرض “الموجز” خلال السطور القادمة سعر الدولار مقاب الجنيه المصري، وأسعار العملات الاجنبية.

‎سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 49.23 جنيه للشراء، 49.33 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.20 جنيه للشراء، و49.30 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 49.20 جنيه للشراء، 49.30 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 49.20 جنيه للشراء، 49.30 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 49.21 جنيه للشراء، ونحو 49.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك مصر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر، اليوم السبت، 10 أغسطس 2024 عند مستوى 49.20 جنيه للشراء، و49.30 للبيع.

‎سعر الدولار مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي اليوم السبت 10 أغسطس 2024: 3.7535 ريال.

سعر الدولار مقابل اليورو

سجل سعر الدولار مقابل اليورو اليوم السبت 10 أغسطس 2024: 0.92 يورو.

سعر العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري

سجل سعر اليورو اليوم السبت 10 أغسطس 2024، نحو 53.54 جنيه للشراء، ونحو 53.95جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 10 أغسطس 2024، نحو 62.31 جنيه للشراء، وبلغ سعر 62.67جنيه للبيع.

ووصل سعر الفرنك سويسري اليوم السبت 10 أغسطس 2024، نحو 56.72 جنيه للشراء، ونحو 57.59 جنيه للبيع.

وسجل سعر الـ 100 ين الياباني اليوم السبت 10 أغسطس 2024، نحو 33.34 جنيه للشراء، ونحو 34.89 جنيه للبيع.

في حين بلغ سعر تحويل اليوان الصيني، اليوم السبت 10 أغسطس 2024، نحو 6.85 جنيه للشراء، ونحو6.88جنيه للبيع.

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