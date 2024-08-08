جميع أسعار العملات الاجنبية.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 8-8-2024

أسعار العملات الاجنبية ، حصدت اهتمامًا كبيرًا في الساعات الماضية على وجه الخصوص، إذ يسعى الكثيرون لمتابعة تطورات العملات الاجنبية التي تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية حول العالم.

وفي السياق، شهد سعر الدولار اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 تباينًا في البنوك المصرية وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور القادمة.

‎سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية تحديث يومي

البنك المركزي: 49.16 جنيه للشراء، و49.30 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 49.15 جنيه للشراء، و49.25 للبيع.

بنك فيصل الإٍسلامي: 49.15 جنيه للشراء، و49.25 للبيع.

بنك الاستثمار العربي : 49.15 جنيه للشراء، و49.25 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.22 للشراء و49.32 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني : 49.15 للشراء و49.25 للبيع.

‎سعر الدولار بنك مصر

عرض الموقع الرسمي لبنك مصر سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستوى 49.15 جنيه للشراء، و49.25 للبيع.

‎سعر الدولار مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي اليوم الخميس: 3.7500 ريال.

‎سعر العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري

وجاءت أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.68 جنيه للشراء و 53.83 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 62.52 جنيه للشراء و 62.70 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 56.97 جنيه للشراء و 57.16 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 33.39 جنيه للشراء و 33.49 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.84 جنيه للشراء و6.86 جنيه للبيع.

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