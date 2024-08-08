كم سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 8-8-2024 في مصر مباشر الآن
سعر الذهب اليوم الخميس 8 أغسطس 2024، من كلمات البحث التي شهدت رواجًا في الساعات الأخيرة، مع حرص الكثيرين على استثمار أموالهم في المشغولات والسبائك الذهبية للحفاظ على قيمتها.
وشهدت أسواق أسعار الذهب في العالم والسوق المحلي المصري تقلبات ملحوظة في الفترة الأخيرة، في حين لا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بمكانته كملاذ آمن من التضخم، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع التفاصيل عن سعر الذهب اليوم.
سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024
- سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للشراء: 2872 جنيه.
- سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للبيع: 2897 جنيه.
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024
- سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للشراء: 3350 جنيهات.
- سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للبيع: 3380 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024
سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للشراء: 3829 جنيه.
سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للبيع: 3863 جنيه.
متى ينزل سعر الذهب
وخلال الساعات الماضية، أفادت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بأن التجار ملتزمون بفتح محالهم، وأوضحت أن عمليات البيع والشراء في السوق المصري لم تتوقف، موضحة أن جميع التجار يواصلون العمل وفقًا للسعر المعلن.
وأكدت الشعبة أن التغيرات في أسعار الذهب هي مسألة طبيعية تحدث كرد فعل للأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، والتي تؤثر بدورها على السوق المصري وسعر الدولار، باعتباره جزءًا من السوق العالمي.
سعر الذهب والسبائك اليوم
- سبيكة ذهب 1 جرام: 4,624
- سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,033
- سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 21,857
- جنية الذهب 8ج عيار 21: 35,307
- جنية الذهب 8ج عيار 22: 36,988
- جنية الذهب 8ج عيار 24: 40,351
- سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 43,209
- سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 85,829
- سعر سبيكة الذهب أوقية: 127,671
- سبيكة الذهب نصف أونصة: 66,870
- سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 133,087
- سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 213,103
- سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 425,365
- سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 50,398
- سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,232,629
- سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,120,097
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