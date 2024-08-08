كم سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 8-8-2024 في مصر مباشر الآن

سعر الذهب اليوم الخميس 8 أغسطس 2024، من كلمات البحث التي شهدت رواجًا في الساعات الأخيرة، مع حرص الكثيرين على استثمار أموالهم في المشغولات والسبائك الذهبية للحفاظ على قيمتها.

وشهدت أسواق أسعار الذهب في العالم والسوق المحلي المصري تقلبات ملحوظة في الفترة الأخيرة، في حين لا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بمكانته كملاذ آمن من التضخم، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع التفاصيل عن سعر الذهب اليوم.

‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للشراء: 2872 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للبيع: 2897 جنيه.

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سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للشراء: 3350 جنيهات.

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للبيع: 3380 جنيهًا.

‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للشراء: 3829 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للبيع: 3863 جنيه.

‎متى ينزل سعر الذهب

وخلال الساعات الماضية، أفادت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بأن التجار ملتزمون بفتح محالهم، وأوضحت أن عمليات البيع والشراء في السوق المصري لم تتوقف، موضحة أن جميع التجار يواصلون العمل وفقًا للسعر المعلن.

وأكدت الشعبة أن التغيرات في أسعار الذهب هي مسألة طبيعية تحدث كرد فعل للأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، والتي تؤثر بدورها على السوق المصري وسعر الدولار، باعتباره جزءًا من السوق العالمي.

‎سعر الذهب والسبائك اليوم

سبيكة ذهب 1 جرام: 4,624

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,033

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 21,857

جنية الذهب 8ج عيار 21: 35,307

جنية الذهب 8ج عيار 22: 36,988

جنية الذهب 8ج عيار 24: 40,351

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 43,209

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 85,829

سعر سبيكة الذهب أوقية: 127,671

سبيكة الذهب نصف أونصة: 66,870

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 133,087

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 213,103

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 425,365

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 50,398

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,232,629

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,120,097

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