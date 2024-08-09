العملات الاجنبية.. اطلع على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-8-2024

أسعار العملات الاجنبية ، حصدت اهتمامًا كبيرًا في الساعات الماضية على وجه الخصوص، إذ يسعى الكثيرون لمتابعة تطورات العملات الاجنبية التي شهدت قفزات متتالية وأدّت إلى العديد من التأثيرات على الاحوال الاقتصادية حول العالم.

وفي السياق، شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 تباينًا أمام الجنيه المصري، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور القادمة.

‎سعر الدولار اليوم في البنوك اليوم

البنك المركزي المصري: 49.23 جنيه للشراء، و 49.33 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 49.20 للشراء و 49.30 للبيع جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.23 جنيه للشراء و 49.33 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر: 49.27 جنيه للشراء، و 49.35 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.21 جنيه للشراء، و 49.31 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي HSBC :49.24 جنيه للشراء و 49.34 جنيه للبيع.

‎سعر الدولار بنك مصر اليوم

سجل سعر الدولار فى بنك مصر 49.20 للشراء و 49.30 جنيه للبيع.

‎سعر الدولار مقابل الريال السعودي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي، اليوم الجمعة: 3.75 ريال.

‎سعر العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري

وشهدت أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري حالة من التباين اليوم الجمعة على النحو التالي:

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.76 جنيه للشراء و 53.92 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 62.43 جنيه للشراء و 62.61 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 57.42 جنيه للشراء و 57.58 جنيه للبيع.

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 33.70 جنيه للشراء و 33.79 جنيه للبيع.

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.85 جنيه للشراء و 6.88 جنيه للبيع.

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