بكام النهاردة.. أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 11-8-2024

أسعار الفراخ البيضاء .. شهدت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم استقرارًا في أسعار الفراخ البيضاء، وذلك وفقًا للبيانات التي نشرتها عبر منصتها الرسمية على الإنترنت.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 11-8-2024

في هذا التقرير، يقدم موقع "الموجز" نظرة مفصلة على أسعار الفراخ البيضاء والبط والبيض ، مع التأكيد على أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم.

أسعار الفراخ البيضاء :

سعر الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية يتراوح بين:

- كيلو الفراخ البيضاء: 65 - 66 جنيهًا/كجم

- كيلو الفراخ الساسو: 90 - 91 جنيهًا/كجم.

- كيلو الفراخ البلدي: 120 - 121 جنيهًا/كجم.

- كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء: 63 جنيهًا/كجم، ويصل للمستهلك مذبوحة بمتوسط سعر 106 جنيهًا/كجم.

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أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليومية:

- كتكوت أبيض شركات: 25 - 32 جنيهًا.

- كتكوت أبيض قطعان: 23 - 23.25 جنيهًا.

- كتكوت ساسو: 18 - 19 جنيهًا.

أسعار البانية والكبد والقوانص في الأسواق:

- كيلو البانية: 185 - 190 جنيهًا/كجم.

- كيلو الكبد والقوانص: 100 - 110 جنيهًا/كجم، مع تفاوت طفيف حسب المنطقة.

أسعار اللحم الرومي:

- كيلو لحم رومي أبيض: 95 - 96 جنيهًا/كجم.

- كيلو لحم رومي أسمر: 115 - 116 جنيهًا/كجم.

أسعار البط :

-سعر بط مولار بلغ 44.5، جنيهًا/كجم

- سعر بط تسمين وفرنساوي وشريفان وألماني بلغ 27 جنيهًا/كجم.

- سعر بط فرنساوي بكيني أبيض اللون بلغ 20 جنيهًا/كجم.

أسعار كرتونة البيض في المزرعة، مع إضافة 10 جنيهات للبيع في المحلات:

- كرتونة البيض الأبيض: 147 - 149 جنيهًا.

- كرتونة البيض الأحمر: 149 - 152 جنيهًا.

- كرتونة البيض البلدي: 148 - 150 جنيهًا.

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