‎المعدن الاصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الاحد 11 اغسطس 2024 في مصر

سعر الذهب اليوم الأحد 11 أغسطس 2024، من كلمات البحث التي شهدت رواجًا في الساعات الأخيرة، مع حرص الكثيرين على استثمار أموالهم في المشغولات والسبائك الذهبية للحفاظ على قيمتها.

وشهدت أسواق أسعار الذهب في العالم والسوق المحلي المصري تقلبات ملحوظة في الفترة الأخيرة، في حين لا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بمكانته كملاذ آمن من التضخم، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع التفاصيل عن سعر الذهب اليوم.

‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024

سجلت أسعار عيار الذهب 18 اليوم الأحد: نحو 2974 جنيهًا.

‎سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024

حققت أسعار عيار الذهب 21 اليوم الأحد: نحو 3470 جنيهًا.

‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

بلغت أسعار عيار الذهب 24 اليوم الأحد: نحو 3965 جنيهًا.

‎سعر الذهب والسبائك اليوم

وجاءت أسعار السبائك الذهب اليوم الأحد على النحو التالي:

سبيكة ذهب 1 جرام: 4,693

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,200

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 22,186

جنية الذهب 8ج عيار 21: 35,839

جنية الذهب 8ج عيار 22: 37,546

جنية الذهب 8ج عيار 24: 40,959

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 43,860

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 87,123

سعر سبيكة الذهب أوقية: 129,595

سبيكة الذهب نصف أونصة: 67,878

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 135,093

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 216,314

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 431,775

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 51,158

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,296,415

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,152,047

‎متى ينزل سعر الذهب

يذكر أنه بعد انخفاض طفيف في يونيو، حقق الذهب انتعاشًا في يوليو، وأغلق الشهر مرتفعًا بنسبة 4 في المائة عند 2426 دولارًا أمريكيًا للأوقية حتى أن المعدن النفيس وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2480 دولارًا أمريكيًا للأوقية في منتصف الشهر قبل أن يشهد انخفاضًا متواضعًا نحو النهاية.

وشهد سوق الذهب ارتفاعًا حادًا في مؤشر تقلبات الأسهم الضمنية (VIX) في أوائل أغسطس، بسبب مجموعة من العوامل بما في ذلك رفع أسعار الفائدة في بنك اليابان، وتقليص الديون في الأسواق العالمية، وبيانات التوظيف الأمريكية الأضعف من المتوقع وفي حين تم تعويض بعض الخسائر، فإن العودة إلى مستويات ما قبل البيع قد تستغرق بعض الوقت.

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