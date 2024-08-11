المعدن الاصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الاحد 11 اغسطس 2024 في مصر
سعر الذهب اليوم الأحد 11 أغسطس 2024، من كلمات البحث التي شهدت رواجًا في الساعات الأخيرة، مع حرص الكثيرين على استثمار أموالهم في المشغولات والسبائك الذهبية للحفاظ على قيمتها.
وشهدت أسواق أسعار الذهب في العالم والسوق المحلي المصري تقلبات ملحوظة في الفترة الأخيرة، في حين لا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بمكانته كملاذ آمن من التضخم، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع التفاصيل عن سعر الذهب اليوم.
سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2024
- سجلت أسعار عيار الذهب 18 اليوم الأحد: نحو 2974 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024
- حققت أسعار عيار الذهب 21 اليوم الأحد: نحو 3470 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024
- بلغت أسعار عيار الذهب 24 اليوم الأحد: نحو 3965 جنيهًا.
سعر الذهب والسبائك اليوم
وجاءت أسعار السبائك الذهب اليوم الأحد على النحو التالي:
- سبيكة ذهب 1 جرام: 4,693
- سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام: 11,200
- سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام: 22,186
- جنية الذهب 8ج عيار 21: 35,839
- جنية الذهب 8ج عيار 22: 37,546
- جنية الذهب 8ج عيار 24: 40,959
- سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام: 43,860
- سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام: 87,123
- سعر سبيكة الذهب أوقية: 129,595
- سبيكة الذهب نصف أونصة: 67,878
- سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة: 135,093
- سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام: 216,314
- سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام: 431,775
- سعر سبيكة الذهب اليوم تولة: 51,158
- سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو: 4,296,415
- سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو: 2,152,047
متى ينزل سعر الذهب
يذكر أنه بعد انخفاض طفيف في يونيو، حقق الذهب انتعاشًا في يوليو، وأغلق الشهر مرتفعًا بنسبة 4 في المائة عند 2426 دولارًا أمريكيًا للأوقية حتى أن المعدن النفيس وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2480 دولارًا أمريكيًا للأوقية في منتصف الشهر قبل أن يشهد انخفاضًا متواضعًا نحو النهاية.
وشهد سوق الذهب ارتفاعًا حادًا في مؤشر تقلبات الأسهم الضمنية (VIX) في أوائل أغسطس، بسبب مجموعة من العوامل بما في ذلك رفع أسعار الفائدة في بنك اليابان، وتقليص الديون في الأسواق العالمية، وبيانات التوظيف الأمريكية الأضعف من المتوقع وفي حين تم تعويض بعض الخسائر، فإن العودة إلى مستويات ما قبل البيع قد تستغرق بعض الوقت.
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