بعد ارتفاع عيار 21 .. تعرف على سعر الذهب في مصر بالمصنعية

سعر الذهب في مصر بالمصنعية.. شهدت الساعات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات البحث عبر محرك "جوجل" حول سعر الذهب في مصر، خاصة عيار 21 مع المصنعية.

ويعد سعر الذهب في مصر بالمصنعية يهم شريحة واسعة من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، خاصةً الشباب المقبلين على الزواج، حيث يُعتبر عيار 21 الأكثر تداولاً وشهرة.

تعرف على سعر الذهب في مصر بالمصنعية

في هذا التقرير، يقدم موقع "الموجز" نظرة مفصلة على سعر الذهب في مصر بالمصنعية اليوم الأحد 11-8-2024، بمختلف أعيرته بدون المصنعية، مع التأكيد على أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3971.5 جنيه للبيع ونحو 3960 جنيه للشراء بارتفاع وصل لـ5.75 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 محليًّا نحو 3640.5 جنيه للبيع ونحو 3630 جنيهًا للشراء بارتفاع وصل لـ5.25 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 محليًّا نحو 3475 جنيهًا للبيع ونحو 3465 جنيهًا للشراء بارتفاع لحوالي 5 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2978.5 جنيه للبيع ونحو 2970 جنيهًا للشراء بارتفاع وصل لـ4.25 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2316.75 جنيه للبيع ونحو 2310 جنيه للشراء بارتفاعوصل لـ3.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 27860 جنيهًا .

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قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

يذكر أن هناك بعض قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.

الدمغة والمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 إلى 65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الفاتورة عند شراء الجنيه الذهب : يجب أن تحصل من البائع على فاتورة ضريبية تحتوى على الآتي:

- رقم السجل التجاري.

- رقم البطاقة الضريبية.

- الفاتورة بها سيريال نمبر.

- الفاتورة أصل وظهر «مكربنة».

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