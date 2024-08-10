سعر الذهب اليوم السبت 10 أغسطس 2024 في الصاغة.. يُعتبر من المعادن الثمينة التي تحظى باهتمام واسع في مصر، سواء للاستثمار أو للادخار أو حتى للزينة.

وبناءً على لك يتأثر سعر الذهب اليوم السبت 10 أغسطس 2024 في الصاغة بشكل يومي بالعديد من العوامل المحلية والعالمية، مما يجعلها موضوعًا مهمًا للمتابعة من قبل المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

سعر الذهب اليوم السبت 10 أغسطس 2024 في الصاغة

وسيطر الارتفاع على سعر الذهب اليوم السبت 10 أغسطس 2024 في الصاغة بنهاية التداولات خاصة وأنه يعتمد على مستوى الطلب المحلي، سواء من المستثمرين أو المشترين لأغراض الزينة، كما أن الدولار يعتبر العملة الأساسية لتسعير الذهب عالميًا، لذلك يؤدي ارتفاع أو انخفاض الدولار إلى تأثير مباشر على سعر الذهب في السوق المصري.

متوسط أسعار الذهب في مصر

وعادةً ما يتراوح سعر الذهب اليوم السبت 10 أغسطس 2024 في الصاغة مع ختام التداولات بالسوق المحلية لمختلف الأعيرة كالتالي:

عيار 24: يُعتبر الأعلى نقاءً وسعرًا، ويستخدم في صناعة السبائك والجنيهات الذهبية.

يُعتبر الأعلى نقاءً وسعرًا، ويستخدم في صناعة السبائك والجنيهات الذهبية. عيار 21: الأكثر شيوعًا في مصر ويُستخدم بشكل أساسي في صناعة الحُلي والمجوهرات.

الأكثر شيوعًا في مصر ويُستخدم بشكل أساسي في صناعة الحُلي والمجوهرات. عيار 18: الأقل في التكلفة والنقاء، لكنه يحظى بإقبال كبير بسبب سعره المناسب.

ومع استمرار التذبذب في الأسواق العالمية وتغير الأوضاع الاقتصادية والسياسية، يظل سعر الذهب اليوم السبت 10 أغسطس 2024 في الصاغة عرضة للتقلبات، ومن المتوقع أن يستمر الذهب في التحرك بين مستويات عالية ومنخفضة وفقًا للمؤثرات المختلفة.

ولهذا ينصح الخبراء بمتابعة الأخبار الاقتصادية والسياسية بانتظام لمن يرغبون في الاستثمار في الذهب، وتحديد أفضل الأوقات للشراء أو البيع.

وخلال السطور التالية، الموجز ينقل آخر تحديث طرأ على سعر الذهب اليوم السبت 10 أغسطس 2024 في الصاغة الذي شهد ارتفاعًا بنهاية التداولات بحسب منصة «أي صاغة» وهي كالتالي :

سعر الذهب اليوم بختام التعاملات المسائية

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3971.5 جنيه للبيع ونحو 3960 جنيه للشراء بارتفاع وصل لـ5.75 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 محليًّا نحو 3640.5 جنيه للبيع ونحو 3630 جنيهًا للشراء بارتفاع وصل لـ5.25 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 محليًّا نحو 3475 جنيهًا للبيع ونحو 3465 جنيهًا للشراء بارتفاع لحوالي 5 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2978.5 جنيه للبيع ونحو 2970 جنيهًا للشراء بارتفاع وصل لـ4.25 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2316.75 جنيه للبيع ونحو 2310 جنيه للشراء بارتفاعوصل لـ3.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 27860 جنيهًا .

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