قبل عودة البنوك.. اعرف سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. يُعد من المواضيع الاقتصادية الأكثر اهتمامًا ومتابعة في مصر، حيث أن سعر العملة الخضراء يؤثر بشكل كبير على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية، بدءًا من أسعار السلع الأساسية وصولاً إلى تكاليف الاستيراد والتصدير.

ويشهد سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك تقلبات يومية بناءً على مجموعة من العوامل المحلية والعالمية التي تتغير باستمرار.

سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك

وقد سيطر الاستقرار على سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك قبل بداية يوم الأحد الموافق 11-8-2024، وتزامنًا مع عودة البنوك والمصارف الرسمية للعمل في الثامنة صباحًا عقب انتهاء العطلة الأسبوعية.

ويتابع المواطنون والمستثمرون سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك باهتمام كبير بسبب تأثيره المباشر على الاقتصاد المحلي، ففي الوقت الحالي، يمكن لسعر الدولار أن يتراوح بين 48 و49 جنيه وفقًا للأسعار المعلنة من قبل البنوك المحلية وشركات الصرافة.

وعبر السطور التالية، الموجز ترصد سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك، خاصة وأن البنك المركزي المصري يعتبر اللاعب الأساسي في تحديد سعر الصرف من خلال سياساته النقدية. قرارات مثل رفع أو خفض أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

ومن المعروف أن تؤثر على سعر الدولار اليوم في مصر 2024، وزيادة الاستثمارات تؤدي إلى تعزيز قيمة الجنيه المصري، بينما يؤدي سحب الاستثمارات إلى تراجع قيمته، كما أنه يعتمد على مستوى العرض والطلب في السوق، وزيادة الطلب على الدولار سواء من قبل المستوردين أو المستثمرين يؤدي إلى ارتفاع سعره.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وإلى جانب التعرف على آخر تحديثات طرأت على سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك ، ننقل لكم أيضًا ما وصل إليه سعر الدولار اليوم في بنك مصر مع بداية يوم الأحد الموافق 11-8-2024، حيث سجل مقابل الجنيه المصري نحو 49.2 جنيه للشراء، و 49.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

ولم ننسى سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي فهو أحد أهم الأشياء التي يبحث عنها المستثمرين أيضًا من ضمن التعرف على سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك، حيث وصل سعر العملة الخضراء البنك الاهلي مقابل الجنيه اليوم لنحو 49.2 جنيه للشراء، و 49.3 جنيه للبيع.

وخلال النقاط التالية، الموجز ينقل آخر مستجدات سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك مع باقي البنوك وبعض المصارف ببداية صباح يوم الأحد الموافق 11-8-2024 والتي على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزى

ووصل سعر الدولار اليوم في البنك المركزى، مع صباح الأحد مقابل الجنيه المصري بقيمة 49.2106 جنيه للشراء، و 49.3477 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار اليوم ببنك الإسكندرية، مع صباح الأحد لنحو 49.21 جنيه للشراء، و 49.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدى أجريكول، مع صباح الأحد مقابل الجنيه اليوم لنحو 49.23 جنيه للشراء، و 49.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامى

وبلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبى الإسلامى، مع صباح الأحد مقابل الجنيه اليوم لنحو 49.2700 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 49.3500 جنيه

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، مع صباح الأحد مقابل الجنيه اليوم لنحو 49.2300 جنيه للشراء، وللبيع بلغ 49.3300 جنيه.

سعر الدولار في بنك البركة

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك البركة، مع صباح الأحد مقابل الجنيه اليوم لنحو 49.2000 جنيه للشراء، و 49.3000 جنيه للبيع.

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