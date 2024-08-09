أسعار العملات اليوم بختام التعاملات.. الدولار مستقر «إنفوجراف»

أسعار العملات اليوم بختام التعاملات.. تزامنًا مع العطلة الأسبوعية لجميع البنوك والمصارف الرسمية فإن حالة الثبات التام تسيطر على العملات العربية والأجنبية بنهاية يوم الجمعة الموافق 9-8-2024.

ورغم ذلك الاستقرار إلا أن مؤشرات البحث عبر جوجل في تزايد مستمر للتعرف على آخر مستجدات طرأت على أسعار العملات اليوم بختام التعاملات، خاصة على سعر الدولار الأمريكي باعتبارها من أهم العملات الأجنبية بحثًا في مصر.

أسعار العملات اليوم بختام التعاملات

وتلعب أسعار العملات اليوم بختام التعاملات دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي، حيث تؤثر على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية مثل التجارة الدولية، والاستثمار، وتحويلات الأموال، وتتغير أسعار العملات بشكل مستمر على مدار اليوم بناءً على العوامل الاقتصادية والسياسية.

الموجز يستعرض خلال السطور التالية، أحدث تطورات أسعار العملات اليوم بختام التعاملات، مع التركيز على أبرز العملات العالمية مثل الدولار الأمريكي، اليورو، والجنيه الإسترليني.

وإليكم تفاصيل آخر تحديثات طرأت على أسعار العملات اليوم بختام التعاملات بنهاية الجمعة 9-8-2024، في البنك المركزي المصري، حيث شهدت معظم العملات استقرارًا تامًا ونعرض لكم تفاصيل بعضها وهي : «الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي» والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي بنهاية التعاملات نحو: 49.2106 جنيه للشراء، و 49.3477 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي بنهاية التعاملات نحو 53.7675 جنيه للشراء، و 53.9222 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي بنهاية التعاملات نحو 62.4384 جنيه للشراء، و 62.6173 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي بنهاية التعاملات نحو: 13.1130 جنيه للشراء، و 13.1510 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي بنهاية التعاملات نحو: 160.8347 جنيه للشراء، و 161.3356 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي بنهاية التعاملات نحو: 13.3972 جنيه للشراء، و 13.4360 جنيه للبيع.

وتبقى أسعار العملات من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يتابعها المستثمرون والمستهلكون على حد سواء، وفي ختام تعاملات اليوم، شهدنا استقرارًا نسبيًا في أسعار بعض العملات الرئيسية مع توقعات بمزيد من التقلبات في المستقبل القريب، ومن المهم متابعة الأخبار الاقتصادية والسياسية لفهم الاتجاهات المحتملة في أسواق العملات.

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