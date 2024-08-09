siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

بيزنس وبورصة

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الجمعة 9-8-2024 في مصر

سعر صرف الدينار الكويتي
سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم.. تفاوت سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 9-8-2024, وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات, وحثث سعر صرف العملة الكويتية اليوم في البنك المركزي نحو 160.83 جنيه للشراء، و161.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

يتساءل العديد من الناس عن سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم, لذلك يرصد موقع “الموجز” أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

لا يفوتك

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم

آخر تحديث.. سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الخميس 8-8-2024

سعر الدينار في البنك الأهلي الكويتي

استقر سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي عند 152.04 جنيه للشراء و161.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري عند 160.17 جنيه للشراء و161.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري لتنمية الصادرات

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المصري لتنمية الصادرات إلى 154.67 جنيه للشراء و161.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

حافظ سعر صرف الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي على استقراره عند 161.30 جنيه للشراء و159.57 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

استقر سعر صرف الدينار الكويتي في المصرف المتحد عند 148.63 جنيه للشراء و161.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

توقف سعر صرف الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي عند 161.82 جنيه للشراء و161.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 160.86 جنيه للشراء و161.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 156.28 جنيه للشراء و161.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم نحو 12,26 ريال سعودي.

 

اقرأ أيضًا: سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك.. هل يتحرك؟

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه والدولار اليوم الجمعة 9-8-2024

 

لا يفوتك

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه والدولار اليوم الجمعة 9-8-2024

أسعار السمك البلطي والجمبري اليوم الجمعة 9-8-2024 في سوق العبور

تراجع سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 9-8-2024.. أعرف وصل كام؟
تم نسخ الرابط