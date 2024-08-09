سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الجمعة 9-8-2024 في مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم.. تفاوت سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 9-8-2024, وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات, وحثث سعر صرف العملة الكويتية اليوم في البنك المركزي نحو 160.83 جنيه للشراء، و161.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

يتساءل العديد من الناس عن سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم, لذلك يرصد موقع “الموجز” أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدينار في البنك الأهلي الكويتي

استقر سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي عند 152.04 جنيه للشراء و161.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري عند 160.17 جنيه للشراء و161.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري لتنمية الصادرات

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المصري لتنمية الصادرات إلى 154.67 جنيه للشراء و161.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

حافظ سعر صرف الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي على استقراره عند 161.30 جنيه للشراء و159.57 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

استقر سعر صرف الدينار الكويتي في المصرف المتحد عند 148.63 جنيه للشراء و161.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

توقف سعر صرف الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي عند 161.82 جنيه للشراء و161.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 160.86 جنيه للشراء و161.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 156.28 جنيه للشراء و161.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم نحو 12,26 ريال سعودي.

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه والدولار اليوم الجمعة 9-8-2024