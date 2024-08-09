سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم
يبحث الكثيرون عن سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر، من خلال موقع البحث الشهير جوجل، حيث شهد على مدار الخميس انخفاضاً طفيفاً خاصة في آخر تعاملات اليوم حتى اليوم الجمعة الموافق 9 أغسطس 2024، وكان قد شهد استقراراً ملحوظاً في بداية تعاملات الجمعة حيث سجل نحو 160.07 جنيه للشراء، و161.1 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.
سعر الدينار الكويتي اليوم
يرصد لكم موقع الموجز آخر الإشعارات المتعلقة بسعر صرف الدينار الكويتي في جميع البنوك المصرية، وعلى مستوى كافة التعاملات اليومية، لليوم الجمعة الموافق 9 أغسطس 2024، وذلك بطرح سعره مقابل الجنيه.
سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك المصرية والسوق المصرفي اليوم الجمعة الموافق 9 أغسطس 2024 الأسعار التالية:
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
بلغ سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك المركزي نحو 160.07 جنيه للشراء، و161.1 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
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ووصل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 160.03 جنيه للشراء، و161.1 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
ووصل سعر الدينار الكويتي داخل بنك مصر إلى نحو 160.03 جنيه للشراء، و161.1 جنيها للبيع.
سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
سجل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 154.7 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 161.01 جنيه للبيع.
سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
وصل سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي cib إلى نحو 155.2 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 161.1 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 156.3 جنيه للشراء، بينما بلغ نحو 161.2 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة
ووصل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك القاهرة إلى نحو 157.3 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 158.3 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي
وصل سعر صرف الدينار الكويتي في مصر اليوم نحو 159.09 جنيه للشراء، 161.2 جنيه للبيع، بينما وصل سعر صرف الريال السعودي، إلى نحو 13.08 جنيه للشراء، و13.12 جنيه للبيع.
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