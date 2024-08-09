سعر الذهب اليوم بالدولار.. وصل لكام النهاردة

سعر الذهب اليوم بالدولار.. يُعتبر واحدًا من أهم المعادن الثمينة وأكثرها تداولًا في الأسواق العالمية، وبالتالي يلعب الذهب دورًا رئيسيًا كملاذ آمن للمستثمرين في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

ويتأثر سعر الذهب اليوم بالدولار بعدة عوامل تشمل أسعار الفائدة، التضخم، وتقلبات العملات، وقد شهد اليوم الجمعة ارتفاعًا هائلًا بختام التداولات حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، بنهاية اليوم نحو 3450 جنيهًا للبيع ونحو 3330 جنيهًا للشراء بحسب منصة «اي صاغة».

سعر الذهب اليوم بالدولار

ويعكس سعر الذهب اليوم بالدولار التوازن الدقيق بين عوامل العرض والطلب، وسياسات البنوك المركزية، والأحداث العالمية، ومع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، ورغم الارتفاع تشير التوقعات إلى أن المعدن الأصفر سيستمر في جذب اهتمام المستثمرين، باعتباره ملاذًا آمنًا للمستثمرين الذين يسعون لحماية أصولهم، مما يضفي عليه أهمية خاصة في الأوقات العصيبة.

الموجز ترصد في هذا المقال، سعر الذهب اليوم بالدولار، بالإضافة إل تحليل للعوامل المؤثرة على هذا السعر، ومنها الآتي:

العوامل المؤثرة على سعر الذهب

السياسة النقدية وأسعار الفائدة:

قرارات البنوك المركزية، وخاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تؤثر بشكل كبير على سعر الذهب، وعندما ترتفع أسعار الفائدة، يميل المستثمرون إلى بيع الذهب، مما يؤدي إلى انخفاض سعره.

التضخم:

يعتبر الذهب وسيلة لحماية القيمة ضد التضخم، وعندما يرتفع التضخم، يزداد الطلب على الذهب كاستثمار آمن، مما يدفع سعره للارتفاع.

الأحداث الجيوسياسية:

الأزمات السياسية والحروب غالبًا ما تؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب، حيث يبحث المستثمرون عن ملاذ آمن لحماية أموالهم.

سعر الدولار الأمريكي:

يرتبط سعر الذهب بعلاقة عكسية مع سعر الدولار الأمريكي، وعندما يرتفع الدولار، يميل سعر الذهب إلى الانخفاض والعكس صحيح.

عرض وطلب السوق:

توافر الذهب في الأسواق والطلب عليه، سواء من قبل المستثمرين أو القطاعات الصناعية، يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على سعره.

في ختام تعاملات اليوم، وصل سعر الذهب اليوم بالدولار إلى مستويات جديدة تتأثر بالتغيرات الاقتصادية والسياسية الجارية، وعلى الرغم من التقلبات المستمرة، فإن الذهب لا يزال محتفظًا بمكانته كأحد أهم أصول الاستثمار.

وإليكم آخر تحديث طرأ على سعر الذهب اليوم بالدولار، الذي ارتفع بنهاية اليوم الجمعة رغم تراجع الذهب الفوري ببداية التداولات بنسبة 0.4% إلى 2419.23 دولارًا للأوقية.

في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في ديسمبر بنسبة 0.2% إلى 2459.10 دولارًا للأوقية.

كما تراجعت الأسعار الفورية بنحو 1% هذا الأسبوع، قادمة من مستويات قياسية مرتفعة تقريبًا سجلتها الأسبوع الماضي حيث أدت المخاوف من الركود إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن للمعدن الأصفر.

سعر جرام الذهب اليوم بالختام

وإليكم آخر تحديث لـ سعر جرام الذهب اليوم بالختام بنهاية تداولات الجمعة الموافق 9-8-2024، وهي كالتالي:

أونصة الذهب

سجل ​​سعر أونصة الذهب نحو 2433.61 دولارًا للبيع ونحو 2433.34 دولارًا للشراء بارتفاع وصل لـ1.57 دولار.

في حين ارتفعت الأوقية مساء أمس بنحو 28 دولارًا، لتسجل مستوى 2421 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3942.75 جنيه للبيع ونحو 3805.75 جنيه للشراء بارتفاع وصل لـ120 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 محليًّا نحو 3614.25 جنيه للبيع ونحو 3488.5 جنيهًا للشراء بارتفاع وصل لـ110 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 محليًّا نحو 3450 جنيهًا للبيع ونحو 3330 جنيهًا للشراء بارتفاع وصل لـ105 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2957.25 جنيه للبيع ونحو 2854.25 جنيه للشراء بارتفاع وصل لـ90 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2300 جنيهًا للبيع ونحو 2220 جنيهًا للشراء بارتفاع وصل لـ70 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 27600 جنيهًا للبيع .

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