زلزال يفاجئ سعر الذهب اليوم بختام التعاملات.. «إنفوجراف»

سعر الذهب اليوم بختام التعاملات.. شهد ارتفاعًا هائلًا وصل حتى 105 جنيه لجرام 21 بحسب منصة «اي صاغة»، لدرجة أنه تصدر محركات البحث العالمية خلال الساعات القليلة الماضية عقب زيادة البحث عنه للتعرف على آخر التطورات.

الموجز يرصد عبر التقرير التالي تفاصيل الارتفاع المفاجئ الذي طرأ على سعر الذهب اليوم بختام التعاملات، أحد أهم الخدمات المقدمة للمواطن، والتي يزداد البحث عنها بشكل لحظي لقيام العديد من المواطنين بالبحث عبر جوجل عن آخر التحديثات التي تطرأ عليه.

سعر الذهب اليوم بختام التعاملات

ويواصل سعر الذهب اليوم بختام التعاملات حالة التقلبات المستمرة به داخل محلات الصاغة ما بين الارتفاع والهبوط باعتباره نوعًا هامًا من الاستثمار لما له من أهمية كبيرة بين كافة الخدمات التي يتابعها المواطن المصري بصفة مستمرة.

ولهذا يشهد الشارع المصري تخوفًا هذه الأيام من الارتفاع المتزايد الواقع على سعر الذهب اليوم بختام التعاملات خاصة بنهاية اليوم الجمعة الموافق 9-8-2024.

وعبر التقرير التالي نقدم لكم آخر تطورات سعر الذهب اليوم بختام التعاملات الجمعة الموافق 9-8-2024، عقب ارتفاعه 105 جنيهات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، بنهاية اليوم نحو 3450 جنيهًا للبيع ونحو 3330 جنيهًا للشراء بحسب منصة «اي صاغة».

سعر الذهب اليوم بختام التعاملات المسائية

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3942.75 جنيه للبيع ونحو 3805.75 جنيه للشراء بارتفاع وصل لـ120 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 محليًّا نحو 3614.25 جنيه للبيع ونحو 3488.5 جنيهًا للشراء بارتفاع وصل لـ110 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 محليًّا نحو 3450 جنيهًا للبيع ونحو 3330 جنيهًا للشراء بارتفاع وصل لـ105 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2957.25 جنيه للبيع ونحو 2854.25 جنيه للشراء بارتفاع وصل لـ90 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2300 جنيهًا للبيع ونحو 2220 جنيهًا للشراء بارتفاع وصل لـ70 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 27600 جنيهًا للبيع .

إقرأ أيضًا:

ننشر سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 9-8-2024 بمصر

سعر الأرز الشعير اليوم بختام التعاملات.. بكام بعد الارتفاع