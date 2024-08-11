أسعار الفضة اليوم من أهم المواضيع التي تصدرت قوائم محركات البحث في الساعات الأخيرة، مع تزايد الاهتمام بمعدن الفضة، باعتباره من أفضل الملاذات الآمنة التي تحفظ قيمة العملة.

وحصلت أسعار الفضة على اهتمام كبير مع عدم استقرار أسعار الذهب، ولهذا يستعرض الموجز في السطور التالية سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم الأحد 11 أغسطس 2024.

‎سعر الفضة اليوم

وجاءت أسعار الفضة اليوم الأحد على النحو التالي:

أونصة الفضة: 1,499.029

الفضة النقية عيار999: 48.10

الفضة البريطانية عيار 958: 46.12

الفضة الاسترليني عيار 925: 44.54

فضة العملات عيار 900: 43.33

فضة المجوهرات عيار 800: 38.52

فضة عيار 880: 42.37

‎سعر جرام الفضة بالمصنعية اليوم

وفي السياق، جاءت أسعار سبائك الفضة اليوم الأحد على النحو التالي:

سبيكة الفضة 50 جرام: 3,168.82

سبيكة الفضة 100 جرام: 6,313.55

سبيكة الفضة 200 جرام: 12,048.75

سبيكة الفضة 250 جرام: 14,819.97

سبيكة الفضة 500 جرام: 29,350.76

سبيكة الفضة 1 كيلو: 57,834.02

سعر بيع الفضة اليوم الأحد

سعر جرام الفضة: 47.87

أونصة الفضة: 1,488.843

سبيكة الفضة 50 جرام: 2,393.38

سبيكة الفضة 100 جرام: 4,786.75

سبيكة الفضة 200 جرام: 9,573.51

سبيكة الفضة 250 جرام: 11,966.88

سبيكة الفضة 500 جرام: 23,933.77

سبيكة الفضة 1 كيلو: 47,867.53

أسعار الفضة اليوم

وفي نهاية الأسبوع، تراجعت أسعار المعادن الثمينة، وكانت متجهة إلى خسائر أسبوعية وهبطت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 0.1% إلى 941.20 دولار للأوقية، في حين هبطت العقود الآجلة للفضة بنسبة 0.3% إلى 27.535 دولار للأوقية.

وانخفضت الأسعار الفورية بنحو 1٪، قادمة من مستويات قياسية مرتفعة تقريبًا سجلتها الأسبوع الماضي حيث أدت المخاوف من الركود إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن للمعدن الأصفر، ولكن هذه المخاوف خفت حدتها خلال الأسبوع، وخاصة مع بعض القراءات القوية في سوق العمل التي أشارت إلى أن التباطؤ الحاد قد لا يكون وارداً.

كانت بيانات طلبات البطالة الأسبوعية أفضل من المتوقع يوم الخميس الماضي.

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