استقرار أسعار السلع الغذائية الأسياسية اليوم الثلاثاء 13-8-2024

أسعار السلع الغذائية..شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم الثلاثاء 13-8-2024 حالة من الاستقرار الملحوظ, وتتمثل السلع الأساسية في اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات والفواكه.

أسعار السلع الغذائية اليوم

يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار السلع الغذائية اليوم, خاصة في ظل التضخم العالمي في الأسعار والتذبذب في الاقتصاد المحلي, لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الثلاثاء 13-8-2024, مع ملاحظة انه قد تختلف الأسعار قليلًا من منطقة لآخرى.

أسعار اللحوم اليوم

سجلت أسعار اللحوم البلدي اليوم ما بين 320 و420 جنيهًا للكيلو،

بينما تراوحت أسعار اللحمة الضاني بين 380 و420 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر اللحمة البتلو إلى ما بين 350 و400 جنيه للكيلو،

في حين حدد سعر اللحم الجملي ما بين 270 و300 جنيه للكيلو.

بلغت أسعار اللحمة المفرومة البلدي ما بين 300 و370 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في المنافذ الاستهلاكية

شهدت المنافذ الاستهلاكية استقرارًا في أسعار اللحوم البلدي الطازجة عند 285 جنيهًا للكيلو، وهو نفس السعر المحدد للحوم السودانية الطازجة.

حدد سعر اللحم البقري بـ280 جنيهًا للكيلو،

بينما سجلت اللحوم السودانية المجمدة سعرًا يبلغ 160 جنيهًا للكيلو.

وصلت أسعار اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا للكيلو،

في حين بلغ سعر السجق 225 جنيهًا للكيلو.

سجلت الكبدة سعر 250 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن والبيض

تراوحت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية بين 65 و66 جنيهًا للكيلو،

فيما بلغ سعر الفراخ الساسو ما بين 90 و91 جنيهًا للكيلو.

حُدد سعر الفراخ البلدي بـ120 و121 جنيهًا للكيلو،

في حين وصل سعر لحم أمهات الفراخ البيضاء إلى 63 جنيهًا للكيلو،

ويباع للمستهلك مذبوحًا بمتوسط 106 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليومية

بلغ سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين 25 و32 جنيهًا،

بينما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 23 و23.25 جنيهًا.

حُدد سعر الكتكوت الساسو ما بين 18 و19 جنيهًا.

أسعار البانية والكبد والقوانص في الأسواق

وصل سعر كيلو البانية إلى ما بين 185 و190 جنيهًا،

بينما تراوح سعر كيلو الكبد والقوانص بين 100 و110 جنيهات، مع تفاوت بسيط حسب المنطقة.

أسعار السلع

أسعار اللحم الرومي

حدد سعر كيلو لحم الرومي الأبيض ما بين 95 و96 جنيهًا،

فيما بلغ سعر كيلو لحم الرومي الأسمر ما بين 115 و116 جنيهًا.

أسعار كرتونة البيض في المزرعة

سجلت أسعار كرتونة البيض الأبيض ما بين 147 و149 جنيهًا،

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 149 و152 جنيهًا.

حدد سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 148 و150 جنيهًا، مع إضافة 10 جنيهات للبيع في المحلات.

أسعار الأسماك

شهدت أسعار الأسماك تفاوتًا ملحوظًا، وجاءت كالتالي:

تراوح سعر البلطي بين 63 و67 جنيهًا للكيلو،

بينما بلغ سعر البلطي الأسواني ما بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار فيليه البلطي بين 50 و250 جنيهًا للكيلو،

وسجل قشر بياض سعرًا ما بين 150 و250 جنيهًا للكيلو.

حُدد سعر البياض الأملس البلدي بين 100 و140 جنيهًا للكيلو،

بينما تراوح سعر البياض الأملس الخليجي بين 40 و90 جنيهًا للكيلو.

سجلت القراميط ما بين 30 و75 جنيهًا للكيلو،

في حين بلغ سعر الثعابين بين 50 و350 جنيهًا للكيلو.

وصلت أسعار المكرونة السويسي إلى ما بين 85 و146 جنيهًا للكيلو،

وسجل السبيط والموسى ما بين 210 و410 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر الكابوريا بين 40 و170 جنيهًا للكيلو،

بينما بلغ سعر المرجان ما بين 85 و185 جنيهًا للكيلو.

حدد سعر البربون ما بين 100 و220 جنيهًا للكيلو،

في حين تراوح سعر الدنيس بين 100 و275 جنيهًا للكيلو.

سجل الجمبري ما بين 120 و550 جنيهًا للكيلو،

وبلغ سعر البوري ما بين 85 و150 جنيهًا للكيلو.

سعر السلع الغذائية الآن

وصل متوسط سعر كيلو العدس المعبأ (الصحيح) إلى 61.64 جنيه.

تراوح متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة حوالي 25.67 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو الفول المعبأ (المجروش) نحو 49.81 جنيه.

حُدد متوسط سعر كرتونة البيض البلدي بحوالي 155.15 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ نحو 65.16 جنيه،

في حين وصل متوسط سعر عبوة زيت الذرة (أصناف متنوعة) وزن 1 لتر إلى حوالي 94.15 جنيه.

حُدد متوسط سعر كيلو الشاي بنحو 229.62 جنيه،

وسجل متوسط سعر كيلو اللحوم الحمراء (البتلو) بنحو 404.18 جنيه في الأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو الدواجن البيضاء نحو 86.12 جنيه.

أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2024

بلغ سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.

حدد سعر زيت خليط وزن 800 مللي بـ30 جنيه.

وصل سعر الشاي الناعم وزن 40 جرام إلى 5 جنيه.

سجل سعر المكرونة وزن 800 جرام بـ15.5 جنيه.

بلغ سعر الصلصة وزن 300 جرام 8 جنيه.

حدد سعر المكرونة وزن 400 جرام بـ7.75 جنيه.

سجل سعر علبة التونة المفتتة وزن 140 جرام بـ18 جنيه.

قدر سعر العدس المجروش وزن 500 جرام بـ21 جنيه.

سجل سعر المربى بأنواعها وزن 350 جرام بـ16 جنيه.

حدد سعر الفول المعبأ وزن 500 جرام بـ9 جنيه.

حدد سعر علبة مرقة دجاج بـ6 جنيه.

سجل سعر كيلو الدقيق المعبأ بـ18 جنيه.

متى تنخفض الأسعار في مصر 2024؟

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية خفض أسعار العديد من الأصناف خلال شهر أغسطس المقبل، بما في ذلك منتجات زيت الطعام والسمن الصناعي والأرز الأبيض المحلي، وذلك في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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أسعار الخضروات والفواكه اليوم الثلاثاء 13-8-2024 في الأسواق



