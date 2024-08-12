انخفاض في أسعار السلع الغذائية اليوم الإثنين 12-8-2024

أسعار السلع الغذائية..استقرت أسعار السلع الغذائية اليوم الإثنين، 12 أغسطس 2024، في الأسواق المحلية، حيث تختلف الأسعار بناءً على كل منطقة سكنية تُباع فيها المنتجات والسلع الغذائية.

وترصد "الموجز" من خلال السطور التالية أسعار السلع الغذائية وفقًا لأحدث التحديثات التي أعلنت عنها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية اليوم في الأسواق

سجلت أسعار السلع الغذائية اليوم في الأسواق, جاءت أسعار السلع كالتالي:

سجل متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 34.17 جنيه.

تميز سعر كيلو الفول المعبأ بكونه حوالي 60.73 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 27.9 جنيه.

وصل متوسط سعر عبوة زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) الـ1 لتر إلى 90.33 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو السكر 27 جنيها للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة بنحو 32.19 جنيه.

بينما بلغ سعر المكرونة المعبأ الـ400 جرام 19.64 جنيه.

وصل متوسط سعر كيلو العدس المعبأ (الصحيح) إلى 66.89 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 26.74 جنيه.

أسعار السلع التموينية اليوم 2024

تضمنت أسعار السلع التموينية اليوم 2024 ما يلي:

سعر سكر معبأ كيلو جرام بـ 12.60 جنيه.

سعر زيت خليط 800 مللي بـ 30 جنيهًا.

سعر مكرونة 800 جرام بـ 15.50 جنيه.

سعر جبنة تتراباك 250 جرامًا بـ 7.50 جنيه.

سعر جبنة تتراباك 500 جرام بـ 14 جنيهًا.

سعر مسحوق أتوماتيك 800 جرام بـ 25 جنيهًا.

سعر مسحوق عادي يدوي 800 جرام بـ 16 جنيهًا.

سعر مكرونة 400 جرام بـ 7.75 جنيه.

سعر عدس مجروش 500 جرام بـ 21 جنيهًا.

سعر فول معبأ 500 جرام بـ 9 جنيهات.

سعر مربى أنواع 350 جرامًا بـ 16 جنيهًا.

سعر صابون غسيل 125 جرامًا بـ 3 جنيهات.

سعر صابون تواليت 125 جرامًا بـ 7.50 جنيه.

سعر مسلى صناعي 800 جرام بـ 36 جنيهًا.

سعر بسكويت تومورو أنواع بـ 3 جنيهات.

سعر بسكويت بوو أنواع بـ 3.75 جنيه.

سعر بسكويت يويوز سادة بـ 1.50 جنيه.

سعر بسكويت يويوز ويفر أنواع بـ 2.75 جنيه.

سعر شاي ناعم 40 جرامًا بـ 5 جنيهات.

سعر صلصة 300 جرام بـ 8 جنيهات.

سعر تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بـ 18 جنيهًا.

ما هي السلع الغذائية الأساسية؟

شملت السلع الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها الكثيرون في حياتهم اليومية مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك:

الخضراوات: مثل الطماطم، البطاطس، البصل، والجزر.

الفواكه: مثل الموز، التفاح، البرتقال، والعنب.

اللحوم: بما في ذلك اللحوم الحمراء والدواجن.

السمك: الذي يعد مصدرًا هامًا للبروتين.

البيض: كمصدر أساسي للبروتينات.

تلعب هذه السلع الغذائية دورًا حيويًا في توفير العناصر الغذائية الأساسية وتلبية احتياجات الأفراد اليومية.

متى تنخفض الأسعار في مصر 2024؟

تسود الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية على أسعار السلع الغذائية في مصر, ومن المتوقع أن تستمر هذه الضغوط حتى نهاية العام 2024 بسبب التحديات الاقتصادية العالمية مثل التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.

ومع ذلك، قد تساهم الإجراءات الحكومية في تخفيف حدة ارتفاع الأسعار من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة المعروض.

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