بكام النهاردة .. تعرف على سعر الذهب بالمصنعية اليوم

سعر الذهب بالمصنعية اليوم .. شهدت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي اهتمامًا كبيرًا من المواطنين في جميع أنحاء مصر، خاصة الشباب المقبلين على الزواج، بالبحث عن أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم.

ويقدّم موقع "الموجز" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون إضافة المصنعية.

سجلت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

- عيار 24: 3948 جنيهًا.

- عيار 21: 3455 جنيهًا.

- عيار 18: 2961 جنيهًا.

- عيار 14: 2303 جنيهات.

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وتختلف الأسعار عند البيع حيث جاءت كالتالي:

- عيار 24: 3937 جنيهًا.

- عيار 21: 3445 جنيهًا.

- عيار 18: 2953 جنيهًا.

- عيار 14: 2297 جنيهًا.

بالإضافة إلى ذلك، تختلف مصنعية الذهب حسب نوع العيار، المحل، والمحافظة.

كما يتحكم في أسعار الذهب عوامل العرض والطلب وسعر الدولار وأوقية الذهب عالميًا. عند شراء الذهب، يجب التأكد من الحصول على فاتورة ضريبية تتضمن تفاصيل مثل رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

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