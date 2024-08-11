تراجع سعر جرام الذهب اليوم بختام التعاملات.. «إنفوجراف»

سعر جرام الذهب اليوم بختام التعاملات.. سعر جرام الذهب يعد من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تهم الأفراد والمستثمرين على حد سواء، حيث يعكس هذا السعر التغيرات في السوق العالمية والمحلية.

والذهب هو أحد الأصول الثمينة التي يُنظر إليها على أنها ملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وفيما يلي نظرة على سعر جرام الذهب اليوم بختام التعاملات.

سعر جرام الذهب اليوم بختام التعاملات

وتعتمد توقعات سعر جرام الذهب اليوم بختام التعاملات على التحليل الاقتصادي والسياسي العالمي، وقد يشهد الذهب تقلبات في أسعاره بناءً على الأخبار الاقتصادية، تغيرات في السياسات النقدية، أو حتى الأحداث الجيوسياسية غير المتوقعة.

وبناءً على ذلك يشهد سعر جرام الذهب اليوم بختام التعاملات حالة من التأرجح ما بين الارتفاع والهبوط انتهي بالتراجع النسبي بنهاية تداولات الأحد 11-8-2024، باعتباره نوعًا هامًا من الاستثمار لما له من أهمية كبيرة بين كافة الخدمات التي يتابعها المواطن المصري بصفة مستمرة.

علمًا أنه من الخدمات البحثية التي تواصل التصدر على شبكة الإنترنت، إذ ترتفع معدلات البحث بشكل لحظي لقيام العديد من المواطنين بالبحث عبر جوجل عن آخر التحديثات التي تطرأ عليه.

وفي هذا الصدد، الموجز يرصد لكم آخر تحديث طرأ على سعر جرام الذهب اليوم بختام التعاملات بنهاية تداولات الأحد 11-8-2024، حيتث تراجعت لما يصل إلى 5 جنيهات داخل محلات الصاغة والتي جاءت على النحو التالي بحسب منصة «اي صاغة»:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3948.5 جنيه للبيع ونحو 3937.25 جنيه للشراء بهبوط وصل لـ5.75 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 محليًّا نحو 3619.5 جنيه للبيع ونحو 3609 جنيهًا للشراء بهبوط وصل لـ5.25 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 محليًّا نحو 3455 جنيهًا للبيع ونحو 3445 جنيهًا للشراء بهبوط لحوالي 5 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2961.5 جنيه للبيع ونحو 2952.75 جنيه للشراء بهبوط وصل لـ4.25 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2303.25 جنيه للبيع ونحو 2296.75 جنيه للشراء بهبوط وصل لـ3.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 27640 جنيهًا .

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب تتأثر بعدة عوامل منها التضخم، السياسات النقدية، والظروف الجيوسياسية، مما يجعل مراقبتها أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمتابعين، ومع انتهاء تعاملات اليوم، يبقى الذهب من الأصول الأكثر أمانًا والتي يلجأ إليها الكثيرون في أوقات عدم اليقين.

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