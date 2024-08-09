ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب خلال أغسطس وطمأنة من الشعبة بشأن استقرار السوق

شهدت أسعار الجنيه الذهب في مصر خلال شهر أغسطس الجاري ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصل سعر الجنيه الذهب إلى 27,650 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، ويأتي هذا الارتفاع بعد أن كانت الأسعار تسجل نحو 26,400 جنيه في بداية الشهر، مما يعكس زيادة قدرها 1,250 جنيهًا خلال الأسبوع الأول من أغسطس، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

شائعات توقف السوق المصري للذهب

رغم هذا الارتفاع الكبير، ترددت شائعات عن توقف السوق المصري عن العمل انتظارًا لقرارات البنك المركزي المصري، وهو ما نفته شعبة الذهب والمجوهرات بشكل قاطع. وأوضحت الشعبة أن ما حدث كان مجرد توقف لحظي لم يؤثر على مسار العمل في السوق، بل كان محاولة لاستيعاب التغيرات السريعة في الأسعار.

وفي بيان رسمي، حثت الشعبة الجميع على التروي والحذر عند تداول الأخبار التي قد تؤثر على السوق المصري، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التي جعلت السوق شديد الحساسية والتأثر بالأحداث الخارجية. ودعت إلى التحلي بالحكمة والتأني قبل اتخاذ أي قرارات أو إصدار بيانات عامة قد تضر بالاقتصاد المحلي.

نجاح تجربة إعفاء الذهب من الجمارك

تجدر الإشارة إلى أن رئيس شعبة الذهب، المهندس هاني ميلاد، كان قد أشار سابقاً إلى نجاح تجربة إعفاء الذهب القادم مع المصريين العائدين من الخارج من الجمارك لمدة عام، والتي انتهت في مايو الماضي. هذه التجربة ساهمت في تحقيق استقرار كبير في السوق المحلي وإعادة توازن الأسعار لتتماشى مع الأسعار العالمية، بعد أن شهدت مصر ارتفاعاً غير منطقي نتيجة المضاربات.

وقد أوضح ميلاد أن تلك الفترة شهدت دخول حوالي 4 أطنان من الذهب إلى مصر مع المصريين العائدين من الخارج، مؤكداً أن إعادة تنفيذ هذا القرار قد يكون له دور مهم في تهدئة السوق وتقليل الممارسات العشوائية، مما يسهم في استقرار مستدام للسوق المصري.