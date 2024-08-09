بقرار من كامل الوزير.. اعرف التشكيل الجديد للجنة دعم صناعة الدخان

قرر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، إعادة تشكيل لجنة دعم صناعة الدخان والسجائر، والتي تم إنشاؤها بموجب قرار وزير الصناعة رقم 414 لعام 1986. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز قطاع صناعة الدخان في مصر وتطويره بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والصناعية الحديثة، وقد تم تحديد مدة عمل اللجنة لمدة عامين اعتباراً من تاريخ القرار، ونستعرض لكم التفاصيل عبر الموجز.

صناعة الدخان في مصر

وتضم اللجنة الجديدة مجموعة من الشخصيات البارزة في صناعة الدخان في مصر، حيث تم تعيين إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، كعضو في اللجنة، وهو معروف بخبرته الطويلة في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار علاء الدين مصطفى، عضو مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسجائر في مصر، ليكون عضواً في اللجنة، مما يعزز من خبرة اللجنة وكفاءتها.

كما تضم اللجنة عمرو عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة مصنع الدفراوي، الذي له إسهامات كبيرة في تطوير صناعة الدخان على المستوى المحلي، ومحمد عمر، من مصنع أبو تيج، الذي يتميز بخبرته في هذا المجال. وتم اختيار مارينا مجدي، رئيس مجلس إدارة شركة جي تي أي اليابانية، كعضو أيضاً، وهي تعد من الشخصيات البارزة في صناعة الدخان الدولية، مما يضفي على اللجنة بعداً دولياً.

دعم وتشجيع تصدير منتجات الدخان المصرية

وتتولى اللجنة دعم وتشجيع تصدير منتجات الدخان المصرية إلى الأسواق العالمية، حيث تعتمد في إيراداتها على نسبة 0.5% من قيمة الدخان الوارد من الجمارك. ويتم توجيه هذه الإيرادات لدعم الشركات المحلية المصدرة عبر تقديم إعانات للتصدير، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الخارج. ومن المتوقع أن تسهم هذه اللجنة في تحقيق مزيد من التطوير لصناعة الدخان في مصر، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني من خلال تحسين جودة المنتجات وزيادة حجم الصادرات.