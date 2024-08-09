أسعار البقوليات اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 في الأسواق المصرية

تستحوذ أسعار البقوليات على اهتمام كبير من المواطنين، حيث يتابعونها بانتظام لتلبية احتياجاتهم الغذائية اليومية.

ينشر موقع "الموجز" تقريرًا مفصلاً عن أسعار البقوليات بناءً على معلومات من تجار الجملة والتجزئة في الأسواق المصرية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- العدس الأصفر: 50-75 جنيهًا للكيلو

- الفول البلدي والمستورد: 40-59 جنيهًا للكيلو

- الأرز المعبأ: 32 جنيهًا للكيلو

- الحمص: 130-143 جنيهًا للكيلو

- اللوبيا البلدي: 110-125 جنيهًا للكيلو

- الفاصوليا البيضاء: 100-120 جنيهًا للكيلو

- غلة الفيشار: 40 جنيهًا للكيلو

لا يفوتك أسعار البقوليات في الأسواق المصرية اليوم الأحد 4 أغسطس 2024

فوائد وأضرار البقوليات : نصائح للاستخدام الصحي

تعتبر البقوليات جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي في العديد من الثقافات، إذ توفر فوائد صحية متنوعة، لكنها قد تسبب بعض الآثار الجانبية لبعض الأشخاص. نستعرض هنا فوائد وأضرار البقوليات:

فوائد البقوليات :

- مصدر غني بالبروتين والألياف، مما يعزز صحة الهضم ويمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة.

- منخفضة السعرات الحرارية والدهون المشبعة، مما يجعلها خيارًا صحيًا لتلبية احتياجات البروتين دون زيادة في السعرات الحرارية والدهون.

- غنية بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ب، الحديد، والمغنيسيوم.

- تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، السكري، والسرطان عند تناولها بانتظام.

أضرار البقوليات :

- قد تسبب لبعض الأشخاص الغازات والانتفاخات.

- قد تتفاعل مع بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وأدوية تخفيض الكولسترول.

- تحتوي بعض البقوليات على مادة الأنتين السامة، التي تُزال عادةً أثناء الطهي.

- قد تكون بعض الأشخاص حساسين لبعض الأنواع مثل الفول السوداني.

ينصح بتضمين البقوليات في النظام الغذائي بشكل متوازن، مع غسلها وتنقيتها جيدًا قبل الطهي. وفي حالة وجود أي مشاكل صحية أو حساسية، يُفضل استشارة الطبيب.

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