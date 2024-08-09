باستثمارات 20 مليون دولار.. كواليس إنشاء أول مصنع لـ أوبو في مصر نهاية 2024

تعتزم شركة أوبو الصينية، الرائدة في تصنيع الهواتف المحمولة، دخول السوق المصري بقوة من خلال تنفيذ أول مصنع لها في مصر لإعادة إنتاج الهواتف المحمولة، ويأتي هذا المشروع بعد مرور عامين من توقيع اتفاقية تنفيذ المصنع، ليكون خطوة مهمة نحو تعزيز تواجدها في السوق المصري وتلبية احتياجات المستهلكين المحليين، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

افتتاح أول مصنع للهواتف المحمولة في مصر

ووفقًا لمصادر مطلعة، تخطط أوبو لافتتاح مصنعها الجديد في مدينة العاشر من رمضان قبل نهاية عام 2024. هذا يأتي في وقت يشهد فيه السوق المصري تحسناً في توافر النقد الأجنبي وتجاوز أزمة نقص مستلزمات الإنتاج، مما يعزز من قدرة الشركة على تحقيق هذا الهدف. وتعمل أوبو حالياً على وضع اللمسات النهائية لتجهيزات المصنع، حيث سيكون جاهزاً للافتتاح الرسمي خلال بضعة أشهر.

المصنع الجديد لشركة أوبو في مصر سيشهد إنتاج الهواتف المحمولة بنسبة مكون محلي عالية، وهو ما يتماشى مع توجه الحكومة المصرية لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. يتم ذلك بالتنسيق مع قطاع الاتصالات في مصر، ممثلاً في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات، والتي تتابع تنفيذ البرنامج بشكل مستمر لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

فرص عمل جديدة في مصنع اوبو

من المتوقع أن يوفر مصنع أوبو الجديد فرص عمل جديدة للمواطنين المصريين، مما يسهم في تقليل نسبة البطالة ودعم الاقتصاد المحلي، خاصة أن المصنع، الذي يأتي باستثمارات تقدر بنحو 20 مليون دولار، سيعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 4.5 مليون وحدة سنوياً، مما يعزز من قدرات مصر الإنتاجية في هذا القطاع الحيوي.

يذكر أن أوبو وقعت في نهاية عام 2022 مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا، بهدف إنشاء هذا المصنع، إذ تسعى الشركة من خلال هذا المشروع إلى النهوض بصناعة الإلكترونيات في مصر، حيث ترى فيها إحدى أكبر دعائم نمو الاقتصاد المصري. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الشركة إلى المساهمة في زيادة الصادرات المصرية من الإلكترونيات، وتقليل واردات الأجهزة الإلكترونية للسوق المحلي، مما يعزز من توازن الميزان التجاري.

بفضل هذا المشروع، تأمل أوبو في دعم الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من المهندسين والفنيين، مما يسهم في تطوير المهارات المحلية وتعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا.