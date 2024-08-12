الكيلو بكام .. ننشر أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم .. تُعد الدواجن من أبرز مصادر البروتين الحيواني وأحد الأطباق الأساسية في العديد من الثقافات حول العالم. تتفاوت أسعار الدواجن وفقًا لنوعها وحجمها، بالإضافة إلى المنطقة التي تُباع فيها، وتظل مراقبة أسعارها أمرًا حيويًا للمستهلكين نظرًا لتقلباتها المستمرة على مدار العام.

في هذا السياق، يقدم "الموجز" تقريرًا شاملاً عن أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم، بما في ذلك أسعار الفراخ البيضاء، البلدي، والحمراء، بالإضافة إلى أسعار البيض. يشمل التقرير أيضًا تفاصيل أسعار الكتاكيت، البط، وكراتين البيض بأنواعه المختلفة.

يجدر بالذكر أن أسعار الدواجن تختلف من محافظة لأخرى بناءً على معدلات الإنتاج والتربية، مما يؤدي إلى تفاوت الأسعار على المستوى المحلي والوطني.

أسعار الدواجن:

- سعر الفراخ البيضاء: يتراوح سعر الكيلو بين 65 و66 جنيهًا.

- سعر الفراخ الساسو:يتراوح سعر الكيلو بين 90 و91 جنيهًا.

- سعر الفراخ البلدي: يتراوح سعر الكيلو بين 120 و121 جنيهًا.

- سعر أمهات الفراخ البيضاء: يتراوح سعر الكيلو بين 63 و64 جنيهًا.

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أسعار الكتاكيت:

- سعر الكتكوت الأبيض (شركات) عمر يوم: يتراوح بين 26 و29 جنيهًا.

- سعر الكتكوت الأبيض (قطعات) عمر يوم: يتراوح بين 24 و24.5 جنيه.

- سعر الكتكوت البلدي عمر يوم:يتراوح بين 6 و6.75 جنيه.

أسعار البط:

- سعر لحم البط الفرنساوي: يتراوح بين 55 و65 جنيهًا.

- سعر لحم البط المسكوفي:يتراوح بين 90 و91 جنيهًا.

- سعر لحم البط المولار:يتراوح بين 60 و61 جنيهًا.

أسعار البيض:

- سعر كرتونة البيض الأحمر: يتراوح بين 152 و155 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض الأبيض: يتراوح بين 152 و153 جنيهًا.

- سعر كرتونة البيض البلدي: يتراوح بين 154 و155 جنيهًا.

أسعار السمان:

- سعر كتكوت السمان "أسمر بري" عمر يوم: يتراوح بين 2.25 و2.50 جنيه.

- سعر كتكوت السمان الأبيض الهجين عمر يوم: يتراوح بين 2.75 و3 جنيهات.

- سعر كتكوت السمان الهجين البياض عمر 14 يومًا: يتراوح بين 5.50 و6 جنيهات.



هذا التقرير يوفر للمستهلكين معلومات دقيقة ومحدثة تتيح لهم متابعة أحدث التطورات في أسعار الدواجن واتخاذ قرارات الشراء المناسبة.

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