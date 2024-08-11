أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 11 أغسطس 2024 في مصر

أسعار الدواجن البيضاء.. يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 11 أغسطس 2024 في المحال التجارية والأسواق، حيث شهدت أسعار الدواجن البيضاء حالة من الاستقرار.

ويحرص “الموجز” علي نشر أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد، واسعار الفراخ والبط في الأسواق، وذلك ضمن سلسلة الخدمات التي يُقدمها للمتابعين.

وتختلف أسعار الدواجن البيضاء اليوم والفراخ والبط من مكان لآخر، وتحتوي علي قيمة غذائية عالية نظرًا للنسبة العالية من البروتين بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الأخرى المهمة مثل الفيتامينات والمعادن.

اسعار الدواجن اليوم

سعر الدواجن اليوم في مصر

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد في مصر وذلك بعد انخفاضه بنسبة طفيفة، خلال الأيام القليلة الماضية في الأسواق والمحال التجارية.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

بلغت سعر كيلو الفراخ الساسو 85 جنيهًا في البورصة وتباع للمستهلكين بسعر 95 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

سعر الدواجن البيضاء

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بالمزرعة حوالي 66 جنيها وتصل إلى المستهلك في المحلات 73 جنيها للكيلو الواحد.

سعر الدواجن البلدي

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي 109 جنيهات بالبورصة وتباع للمستهلكين بسعر 113 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

سعر الدواجن امهات

سجل سعر كيلو الدواجن الأمهات البيضاء نحو 62 جنيهًا في المزرعة، لتصل للمستهلك بسعر 75 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البانيه بين 190 و200 جنيهًا.

اسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر بالمزرعة حوالي 145 جنيهًا، في حين يتراوح سعره للمستهلك 158 جنيهاً حسب المنطقة.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض حوالي 145 جنيهاً بالمزرعة، يصل السعر للمستهلك 155 جنيها حسب المنطقة .

سعر كيلو البط في الأسواق

وتراوح سعر لحم بط بلدي اليوم تراوح سعره بين 100 و101 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر بط فرنساوي اليوم بين 65 و70 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو البط المسكوفي اليوم

وتراوح سعر لحم بط مسكوفي اليوم بين 95 و100 جنيهًا للكيلو.

ومن جانبها، أشارت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أنها قامت بطرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر منافذها الثابتة والمتحركة التي تجوب المحافظات، حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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