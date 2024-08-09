ننشر اسعار الفراخ والبط اليوم في الأسواق المصرية

اسعار الفراخ والبط اليوم .. يحرص العديد من محبين الدواجن وعشاقها على معرفة الأسعار ، حيث شهدت أسعار الدواجن والبط والبيض اليوم الجمعة الموافق 9 أغسطس 2024، استقرارًا في المحال التجارية والأسواق، حيث واصلت استقرار أسعارها في الأسواق.

أسعار الدواجن والبط والبيض :

- الفراخ البيضاء: 70-80 جنيهًا/كجم

- الفراخ الأمهات البيضاء : 63 جنيهًا بالمزرعة ويصل للمستهلك على نحو 73 جنيهًا/كجم

- الدواجن الساسو: بالمزرعة 95 جنيهًا ويصل للمستهلك بسعر 103 جنيهًا/كجم

- الدواجن البلدي: 116 جنيهًا بالمزرعة ويصل للمستهلك بالأسواق على نحو 126 جنيهًا/كجم

- البانيه: 205-210 جنيهًا/كجم

أسعار البط :

- البط البلدي: 100-105 جنيهًا/كجم

- البط الفرنساوي: 62-64 جنيهًا/كجم

- البط المسكوفي: 95-97 جنيهًا/كجم

أسعار البيض :

- سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم بالمزارع نحو 149 جنيهًا لتصل للمستهلك بالأسواق على نحو 159 جنيهًا.

-أما سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم بالمزرعة سجل نحو 152 جنيهًا ويصل للمستهلك بسعر 160 جنيهًا .

-بينما سعر كرتونة البيض البلدي بالمزرعة هو 150 جنيهًا ويصل للمستهلك بسعر 160 جنيهًا.

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فوائد تناول الدواجن لجسم الإنسان :

تعد الدواجن واحدة من أكثر الأغذية المناسبة لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى احتوائها على قيمة غذائية عالية، فهي غنية بالعديد من المواد الغذائية، فهي مصدر غني بالبروتين والعناصر الغذائية الهامة، مثل فيتامين ب12، وفيتامينات أخرى من مجموعة وفيتامين ب3 وفيتامين ب6.



فوائد البيض :

ويحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تشكل أجزاء أساسية من أي نظام غذائي صحي، حيث يعد البيض واحدًا من أفضل مصادر البروتين المتاحة في العديد من أنحاء العالم.

فوائد شوربة الدجاج :



-تقوية الجهاز المناعى فى الجسم.

-الحد من الإصابة بالأمراض المناعية كنزلات البرد والالتهابات الشعوبية.

-تقليل فرص الإصابة بمرض السرطان، لأنها غنية بمضادات الأكسدة.

-تقوية صحة العظام والأسنان، لأنها تحتوى على عنصر الكالسيوم.

-التقليل من فرص العدوي التنفسية، أو الأمراض التنفسية.

-تنظيف الصدر من البلغم.

-فتح شرايين القلب التى قد تنسد في حالة الإصابة بنزلات برد شديدة.

-الحفاظ علي صحة الأنف، والحد من الإصابة بالجيوب الأنفية، ولكن يجب وضع عصير الليمون عليها لأن الحمضيات هي المسئولة عن العلاج بذلك.



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