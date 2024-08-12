عيار 925.. سعر الفضة اليوم الإثنين 12-8-2024.. الجرام اليوم بكام؟

سعر الفضة اليوم..شغلت أسعار الفضة اليوم قطاعًا كبيرًا من المواطنين, لأنها تجذب الاستثمارات والاهتمام العالمي كونها من المعادن الثمينة. شهد سوق الفضة تقلبات مستمرة في الأسعار، مما جعل متابعة تحركات الأسعار أمرًا مهمًا للمستثمرين والأفراد المهتمين بهذا المجال.

سعر الفضة في مصر اليوم

احتلت أسعار الفضة اليوم الإثنين صدارة محركات البحث، إذ يتساءل الكثيرون عن سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية والذي بلغ نحو 40.07 جنيهًا.

أسعار الفضة اليوم

تقدم جريدة “الموجز” آخر تحديث لأسعار الفضة اليوم الإثنين 12 أغسطس 2024، وفقًا لآخر تحديث من منصة "بنك لآيف". جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم

سجل سعر جرام الفضة عيار 925 بالمصنعية اليوم نحو 40.07 جنيهًا. وتراوحت تكلفة مصنعية الفضة في مصر حول 25 جنيهًا، مع العلم أنها قد تختلف قليلاً من محل لآخر.

سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم

بلغ سعر جرام الفضة النقي عيار 99.9 نحو 43.32 جنيهًا.

سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم

حقق سعر جرام الفضة البريطاني عيار 95.8 نحو 41.50 جنيهًا.

سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم

سجل سعر جرام الفضة الاسترليني عيار 92.5 نحو 40.07 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 916 اليوم

وصل سعر جرام الفضة عيار 916 إلى نحو 39.68 جنيهًا.

سعر جرام الفضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم

سجل سعر جرام الفضة عيار 875، المعروف بالفضة السعودي، نحو 37.91 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 800 اليوم

حقق سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 34.66 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 750 اليوم

بلغ سعر جرام الفضة عيار 750 نحو 32.49 جنيهًا.

سعر جرام فضة عيار 585 اليوم

سجل سعر جرام الفضة عيار 585 نحو 25.34 جنيهًا.

سعر جرام الفضة بالمصنعية اليوم

يعتبر سعر المصنعية هو العامل الرئيسي الذي يتحكم في أسعار الفضة في مصر، وليس سعر الفضة الخام نفسه, وغالبًا ما يكون سعر المصنعية أعلى بكثير من سعر جرام الفضة الخام، حيث يصل سعر مصنعية الفضة في مصر إلى نحو 25 جنيهًا، وقد تختلف الأسعار قليلاً حسب المحل.

سعر تلميع الفضة

يتساءل الكثيرون عن سعر تلميع الفضة, يتوفر العديد من الملمعات الخاصة بالفضة التي تساعد في تنظيفها وتلميعها من الأتربة والزيوت, وتتراوح تكلفة تلميع الفضة ما بين 24 و28 جنيهًا،

غلى جانب الملمعات الطبيعية المتوفرة في كل المنازل مثل عصير وقشر الليمون، الملح، والكربونات.

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