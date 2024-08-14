الذهب يقترب من حاجز 2500 دولار وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

أفاد تقرير صادر عن مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث وتقارير الذهب بأن سعر الذهب العالمي اقترب من أعلى مستوى تاريخي له، في ظل ترقب الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية، التي قد تدفع الذهب إلى تسجيل مستوى جديد.

توقعات أسعار الذهب العالمية

شهدت أسعار أونصة الذهب العالمية ارتفاعًا خلال تداولات اليوم الأربعاء، لتتداول بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية, يأتي ذلك في وقت تنتظر فيه الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي سيكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية، نظرًا لدورها الحاسم في تحديد قرار البنك الفيدرالي القادم بشأن أسعار الفائدة.

الذهب عند أعلى مستوى له خلال أسبوعين

سجلت أسعار أونصة الذهب العالمية أعلى مستوى لها منذ أسبوعين، إذ بلغت 2478 دولارًا للأونصة، وهو أقرب مستوى للقمة التاريخية التي سجلها الذهب في يوليو الماضي عند 2483 دولارًا للأونصة.

الذهب

توقعات بمستوى تاريخي جديد

أكد التقرير أن الذهب يمتلك الزخم الكافي للارتفاع وتحقيق مستوى تاريخي جديد، ولكنه ينتظر الدعم من بيانات التضخم المرتقبة,وفي حال استمرار الارتفاع، قد يخترق الذهب القمة التاريخية الأخيرة ويتجه نحو المستوى 2500 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2024 استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة، وذلك وسط حالة من الترقب بشأن التطورات الاقتصادية العالمية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم : استقر سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، عند 3480 جنيهًا.

استقر سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، عند 3480 جنيهًا. سعر الذهب عيار 24 اليوم : حافظ سعر جرام الذهب عيار 24 على استقراره عند 3977.1 جنيهًا.

حافظ سعر جرام الذهب عيار 24 على استقراره عند 3977.1 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب اليوم : سجل الجنيه الذهب نحو 27840 جنيهًا.

سجل الجنيه الذهب نحو 27840 جنيهًا. سعر المصنعية في مصر: تتراوح المصنعية التي تضاف إلى سعر الجرام الواحد من الذهب بين المحلات المختلفة، وقد تصل إلى نحو 100 جنيه للجرام.

الذهب

كما توقعت الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية في الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان لها اليوم أنّه سيكون هناك ارتفاعات جديدة عالميا في الذهب الفترة المقبلة نتيجة الأحداث الحالية، وهو ما حدث بالفعل في بداية تعاملات اليوم.

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