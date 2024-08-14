الآن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري والدولار اليوم الأربعاء 14-8-2024

سعر الريال السعودي..استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 14-8-2024 في عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري, وسجل سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري نحو 13.11 جنيه للشراء، و 13.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم

يتساءل العديد من الناس ومستخدمي الريال السعودي في تعاملاتهم عن سعر الريال السعودي اليوم في البنوك, لذا ترصد جريدة “الموجز” سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 14-8-2024, وفقًا لآخر تحديث عبر شاشات عرض أسعار العملات, وجاءت كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.11 جنيه للشراء، و 13.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر



استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر عند 13.11 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.12 جنيه للشراء و13.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي



بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 13.08 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي



سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي 13.11 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري (كيو إن بي)



ثبت سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري عند 13 جنيهًا للشراء، و13.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية



وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية إلى 13.14 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي



سعر الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 13.15 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنوك السعودية بنحو 3 ريالات سعودية بما يعادل نحو 0.27 دولار لكل ريال وذلك وفقا لبيان البنك السعودي المركزي.

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