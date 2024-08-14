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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم 14-8-2024

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم .. استقر سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم عند 13.13 جنيه للشراء و13.16 جنيه للبيع، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم 

ويقدم موقع "الموجز" خدمة تحديث فوري لـ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري وأسعار العملات في جميع البنوك المصرية والسوق المصرفية.

وفيما يلي  سعر الريال السعودي في بعض البنوك العاملة في مصر:

  • سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري: 13.13 جنيه للشراء، 13.16 جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري:  13.01 جنيه للشراء، 13.15 جنيه للبيع.
  •  سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 13.01 جنيه للشراء، 13.15 جنيه للبيع.
  •  سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 13.13 جنيه للشراء، 13.15 جنيه للبيع. 
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سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

-  سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB): 13.07 جنيه للشراء، 13.15 جنيه للبيع.

-  سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي التجاري:12.81 جنيه للشراء، 13.16 جنيه للبيع.

-  سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة:13.05 جنيه للشراء، 13.15 جنيه للبيع.

-  سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس: 13.07 جنيه للشراء، 13.16 جنيه للبيع.

تستمر "الموجز" في تقديم تحديثات مستمرة حول سعر العملات والخدمات المالية.

ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات؟

سعر بيع العملات هو السعر الذي يقوم به البنك أو شركات الصرافة ببيع العملات به للعملاء.

أما سعر شراء العملات فهو السعر الذي يقوم البنك أو شركات الصرافة بشراء العملات به من العملاء، وعادة ما يكون سعر البيع أعلي من سعر الشراء.

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