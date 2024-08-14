الطن بكام .. ننشر أسعار الحديد والأسمنت والجبس اليوم 14-8-2024

أسعار الحديد والأسمنت والجبس اليوم.. يتابع العديد من المواطنين عن كثب تطورات سوق مواد البناء في هذه الفترة، حيث تشهد حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض.

هذا التقلب يؤثر بشكل مباشر على أسعار حديد التسليح وخام البليت، مما ينعكس على أسعار بقية مواد البناء.

يتأثر قطاع مواد البناء، بما في ذلك الحديد والأسمنت والجبس، بعوامل العرض والطلب، مما يساهم بشكل كبير في تحديد الأسعار، ويعد هذا القطاع حيويًا للاقتصاد المصري، حيث تسبب تذبذب سعر الدولار وتعويم الجنيه في عدم استقرار أسعار هذه المواد.

أسعار الحديد والأسمنت والجبس اليوم 14-8-2024

في إطار تغطيتنا اليومية المستمرة ، يقدم موقع "الموجز" جدولًا محدثًا لأسعار طن الحديد والإسمنت َالجبس، تابعونا لمعرفة أحدث التحديثات حول أسعار الحديد في مصر.

بالنسبة لـ أسعار الحديد للمستهلك في مصر جاءت كالتالي :

- استقر سعر طن حديد عز عند مستوى 41500 جنيهًا .

- أما عن سعر طن حديد سرحان فبلغ نحو 38800 جنيهًا .

- في حين سجل سعر طن حديد بشاي نحو 41200 جنيهًا .

- صل سعر طن حديد المعادي إلى 38800 جنيهًا .

- سجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 39000 جنيهًا .

- أما عن سعر طن حديد العشري فقد استقر عند 38800 جنيهًا .

- سعر طن حديد المصريين سجل نحو 41100 جنيهًا .

- صل سعر طن حديد الكومي إلى 39000 جنيهًا .

- بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 41000 جنيهًا .

- صل سعر طن حديد عطية إلى 39000 جنيهًا .

بالنسبة لـ أسعار الأسمنت للمستهلك في مصر

جاءت كالتالي :

- سعر أسمنت النصر 2315 جنيهًا لطن.

- سعر أسمنت وادي النيل 2250 جنيهًا لطن

نحو 2360 جنيه لطن أسمنت حلوان.

- تراوحت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1570 إلى 1750 جنيهًا للطن.

- سجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 2290 إلى 2600 جنيهًا.

- تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض ما بين 4000 إلى 4150 جنيهًا

بالنسبة لـ أسعار الجبس للمستهلك في مصر

جاءت كالتالي :

- سعر طن جبس المعمار 1350 جنيهاً.

- سعر طن جبس العامرية 1300 جنيهاً.

- سعر طن جبس الدولية 1400 جنيهاً.

- متوسط سعر طن الأسمنت الأبيض 4000 جنيهاً.

- سعر طن الأسمنت الأبيض سوبر سيناء 3900 جنيهاً.

- سعر طن الأسمنت الأبيض الواحة 4000 جنيهاً.

لا يفوتك سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 10-8-2024 بمصر



تتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل، منها:

- تكاليف الإنتاج: وتشمل تكاليف التصنيع والطاقة والعمالة والنقل.

- سعر الدولار: يؤثر بشكل مباشر نظرًا للاعتماد على استيراد المواد الخام.

- سياسة العرض والطلب:حيث يؤدي زيادة الطلب إلى ارتفاع الأسعار، والعكس صحيح عند انخفاضه.

تشمل أسعار المصنع ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل، التي تتراوح بين 1000 و2000 جنيه للحديد، و100 و200 جنيه للإسمنت، لتصل إلى المستهلك. وتختلف الأسعار حسب المنطقة بناءً على العرض والطلب وتكاليف النقل. تُطبق الأسعار المعلنة على كميات لا تقل عن 30 طناً، مع شرط الدفع نقداً أو عبر دفعات قصيرة الأجل، ويتحمل المشتري تكاليف النقل دون إضافة مصاريف إضافية مثل الإكراميات.

الحديد والإسمنت

ما هو الحديد؟



الحديد هو معدن يُستخرج من خام الحديد الذي يتم استخراجه من الصخور ويُصهر في أفران عالية الحرارة لفصل المعدن عن الشوائب. يتميز خام الحديد بوجوده بألوان متعددة كالأرجواني الداكن أو الأحمر الصدئ، وغالباً ما يكون في شكل أكسيد الحديد الأسود.

ما هو الإسمنت؟

الإسمنت هو مسحوق رمادي ناعم يتفاعل مع الماء ليشكل معجونًا يتصلب مع مرور الوقت، ويُستخدم أساسًا في تصنيع الخرسانة لتحمل الضغط. يتم تصنيف الإسمنت إلى نوعين: هيدروليكي وغير هيدروليكي.

يُنتج الإسمنت الهيدروليكي بخلط الجير والطين والجبس عند درجات حرارة عالية ويتميز بسرعة التصلب، بينما يُنتج الإسمنت غير الهيدروليكي من الجير والجبس والأوكسي كلوريد ويستغرق وقتًا أطول للتصلب.

أقر أيضا :

مجنن التجار .. أسعار الحديد والأسمنت في مصر بتاريخ 12 أغسطس 2024

ارتفاعات جديدة تضرب أسعار مواد البناء.. طالع سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر