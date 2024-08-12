مجنن التجار .. أسعار الحديد والأسمنت في مصر بتاريخ 12 أغسطس 2024

أسعار الحديد والأسمنت في مصر بتاريخ 12 أغسطس 2024 .. شهدت أسعار مواد البناء خلال تعاملات اليوم الإثنين 12 أغسطس 2024 ، ارتفاعًا ملحوظًا ، ويقدم موقع "الموجز" تقريرًا مفصلاً عن أسعار الحديد والأسمنت والجبس، مع الإشارة إلى أن الأسعار قد تختلف حسب المنطقة.

تفاصيل أسعار الحديد والأسمنت في مصر:

أسعار الحديد في مصر:

سجّل متوسط سعر طن حديد نحو 40 ألفا و853 جنيها ، بينما بلغ سعر طن الحديد الاستثماري 40320.33 جنيهًا.

سعر طن حديد بشاي: 41 ألفًا و200 جنيهًا .

سعر طن حديد عطية: 39 ألف جنيهًا .

سعر طن مصر ستيل: 39 ألف جنيهًا .

سعر طن حديد الجارحي:39 ألف جنيهًا .

سعر طن حديد العشري: 38 ألفا و800 جنيهًا .

سعرطن حديد الجيوشي:39 ألف جنيهًا .

سعر طن حديد بيانكو: 38 ألفا و800 جنيهًا .



أسعار الأسمنت في مصر:

سعر طن أسمنت المعلم 2،160 جنيهًا.

سعر طن أسمنت السهم 2،180 جنيهًا.

سعر طن أسمنت الفهد 2،130 جنيهًا.

سعر طن أسمنت وادي النيل 2،140 جنيهًا.

سعرطن أسمنت العسكري بني سويف 2،180 جنيهًا.

سعر طن أسمنت المسلح 2،000 جنيهًا.

سعر طن أسمنت جنوب الوادي 2،130 جنيهًا.

سعر طن أسمنت المخصوص 2،200 جنيهًا.

سعر طن أسمنت السويس 2،240 جنيهًا.

سعر طن أسمنت سيناء 42.5 2،150 جنيهًا.

سعر أسمنت حلوان 2،220 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت النهضة 2،230 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت أسوان 2،130 جنيهًا للطن.

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لا يفوتك بكام الطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 8 أغسطس 2024

سعر شيكارة الأسمنت :

شيكارة أسمنت سيناء 103 جنيهًا .

شيكارة أسمنت النصر 108.5 جنيهًا .

شيكارة أسمنت العسكري 102 جنيهًا .

شيكارة أسمنت وادي النيل 103 جنيهًا .

شيكارة اسمنت المنيا 107 جنيهًا .

شيكارة أسمنت المصريين 98 جنيهًا.

شيكارة أسمنت المخصوص 109.5 جنيهًا .

شيكارة أسمنت أسوان 99 جنيهًا .

شيكارة أسمنت المسلح 110 جنيهًا .

شيكارة أسمنت اسيوط 100 جنيهًا .

شيكارة أسمنت السهم 102 جنيهًا .

شيكارة أسمنت المعلم 103 جنيهًا .

شيكارة أسمنت الاسكندرية “الماكس” 106.5 جنيهًا .

شيكارة أسمنت العامرية العادة 105.5 جنيهًا .

أسعار أسمنت الأبيض: تراوحت بين 4,000 و4,150 جنيهًا.

أسعار الجبس :

سعر طن جبس المعمار 1350 جنيهًا.

سعر طن جبس العامرية 1300 جنيهًا.

سعر طن جبس الدولية 1400 جنيهًا.

تكاليف نقل الحديد والأسمنت للمستهلك

الأسعار المذكورة هي تسليم أرض المصنع، وقد تختلف عند التجار والموزعين بفروق تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه مصري. تختلف الأسعار قليلاً حسب المحافظات.

تتأثر أسعار الحديد بعوامل عدة، منها:

- تكاليف الإنتاج: تشمل تكلفة التصنيع والطاقة والعمالة والنقل.

- سعر الدولار: يؤثر بشكل مباشر نتيجة الاعتماد على استيراد المواد الخام.

- سياسة العرض والطلب:زيادة الطلب ترفع الأسعار، والعكس صحيح عند انخفاضه.

الحديد والإسمنت: كل ما تحتاج معرفته

ما هو الحديد؟

الحديد مادة تُستخرج من خام الحديد الذي يتم استخراجه من الصخور ويُصهر في أفران عالية الحرارة لفصل المعدن عن التراب. يتميز خام الحديد بكونه غنياً بأكاسيد الحديد، التي قد تكون بألوان متنوعة مثل الرمادي الداكن، الأصفر المشرق، الأرجواني العميق، أو الأحمر الصدئ. غالباً ما يتواجد الحديد في شكل أكسيد الحديد الأسود.

ما هو الإسمنت؟

الإسمنت هو مسحوق رمادي ناعم يتفاعل مع الماء ليشكل معجوناً يتصلب بمرور الوقت. يستخدم بشكل رئيسي في تصنيع الخرسانة كعنصر أساسي لتحمل الضغط. يتم تصنيف الإسمنت إلى نوعين: هيدروليكي وغير هيدروليكي. يُنتج الإسمنت الهيدروليكي بخلط الجير والطين والجبس عند درجات حرارة مرتفعة، ويبدأ في التصلب بسرعة، بينما يُنتج الإسمنت غير الهيدروليكي من الجير والجبس والأوكسي كلوريد ويستغرق وقتاً أطول للتصلب.

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