ارتفاعات جديدة تضرب أسعار مواد البناء.. طالع سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر

شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024 ارتفاعات جديدة، حيث سجلت أسعار حديد عز زيادة قدرها 93 جنيهًا، ليصل سعر الطن إلى 41700.42 جنيه. كما شهدت أسعار الحديد الاستثماري زيادة ملحوظة بلغت 720 جنيهًا، ليصل سعر الطن إلى 40320.33 جنيه، بينما شهد سعر الأسمنت اليوم ارتفاعًا، حيث بلغ سعر طن الأسمنت 2389.81 جنيهًا، بزيادة قدرها 143 جنيهًا، ونكشف لكم التفاصيل في الموجز.

أسعار مواد البناء اليوم

سعر الحديد اليوم

سعر طن حديد بشاي: 41 ألفًا و200 جنيه.

سعر طن حديد عطية: 39 ألف جنيه.

سعر طن مصر ستيل: 39 ألف جنيه.

سعر طن حديد الجارحي: 39 ألف جنيه.

سعر طن حديد العشري: 38 ألفا و800 جنيه.

سعر طن حديد الجيوشي: 39 ألف جنيه.

سعر طن حديد بيانكو: 38 ألفا و800 جنيه.

سعر طن حديد عز

سجّل متوسط سعر طن حديد نحو 40 ألفا و853 جنيها.

أسعار الحديد في مصر

سعر طن حديد المصريين: 41 ألفا و100 جنيه.

سعر طن حديد سرحان: 38 ألفا و800 جنيه.

سعر طن حديد المعادي: 38 ألفا و800 جنيه.

سعر طن حديد الكومي: 38 ألفا و800 جنيه.

سعر طن حديد العتال: 39 ألف جنيه.

سعر طن حديد المراكبي: 41 ألف جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

جاء اليوم سعر أسمنت المعلم 2،160 جنيه

جاء اليوم سعر أسمنت السهم 2،180 جنيه

جاء اليوم سعر أسمنت الفهد 2،130 جنيه

جاء اليوم سعر أسمنت وادي النيل 2،140 جنيه

جاء اليوم سعر أسمنت العسكري بني سويف 2،180 جنيه

جاء اليوم سعر أسمنت المسلح 2،000 جنيه

جاء اليوم سعر أسمنت جنوب الوادي 2،130 جنيه

جاء اليوم سعر أسمنت المخصوص 2،200 جنيه

جاء اليوم سعر أسمنت السويس 2،240 جنيه

سعر الاسمنت الآن

سعر أسمنت سيناء 42.5 2،150 جنيه للطن

سعر أسمنت حلوان 2،220 جنيه للطن

سعر أسمنت النهضة 2،230 جنيه

سعر أسمنت أسوان 2،130 جنيه

‎سعر شيكارة الاسمنت

شيكارة اسمنت سيناء 103 جنيه.

شيكارة أسمنت النصر 108.5 جنيه.

شيكارة اسمنت العسكري 102 جنيه.

شيكارة اسمنت وادي النيل 103 جنيه.

شيكارة اسمنت المنيا 107جنيه.

شيكارة أسمنت المصريين 98 جنيه.

شيكارة اسمنت المخصوص 109.5 جنيه.

شيكارة اسمنت أسوان 99 جنيه.

شيكارة اسمنت المسلح 110جنيه.

شيكارة اسمنت اسيوط 100جنيه.

شيكارة اسمنت السهم 102 جنيه.

شيكارة اسمنت المعلم 103 جنيه.

شيكارة اسمنت الاسكندرية “الماكس” 106.5جنيه.

شيكارة اسمنت العامرية العادة 105.5 جنيه.

سعر متر الزلط في مصر 2024

يتراوح سعر متر الزلط الكبير ما بين 165 إلى 175 جنيه.26‏/03‏/2024

‎سعر الرمل اليوم

سجل سعر المتر من الرمل الربيع (الأبيض) 90 جنيه، غير أن سعر متر الرمل الأحمر الخرج بلغ 55 جنيها، بينما الأحمر العادي يُقيم بـ 30 جنيه.

تغيرات في سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

العملات الأجنبية.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك