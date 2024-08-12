بالكيلو.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 12-8-2024..البطاطس بكام ؟

أسعار الخضار والفاكهة اليوم..شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 12 أغسطس 2024، اهتمامًا واسعًا من المواطنين نظرًا لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها السلع الغذائية.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم



يتساءل الكثيرون عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم، لذا تورد "الموجز" لمتابعيها أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 12-8-2024، وفقًا لما جاء في سوق العبور اليوم.

أسعار الخضار اليوم

سجلت أسعار الخضروات تفاوتًا، وجاءت الأسعار كالتالي:

تراوح سعر الطماطم بين 7 و13 جنيهًا. بلغ سعر البطاطس ما بين 12 و20 جنيهًا.

تراوح سعر البصل بين 3.5 و6.5 جنيهًا. سجلت الكوسة سعرًا يتراوح بين 18 و24 جنيهًا.

ووصل سعر الجزر بدون عروش ما بين 7 و10 جنيهات.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم



بلغت الفاصوليا سعرًا يتراوح بين 25 و33 جنيهًا.

تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4.5 و8.5 جنيهات.

سجل الباذنجان الرومي سعرًا بين 3.5 و6.5 جنيهًا.

ووصل سعر الباذنجان الأبيض إلى ما بين 4 و8 جنيهات.

تفاوتت أسعار الفلفل الفلفل الرومي البلدي ما بين 3 و7 جنيهات،

وتراوح الفلفل الرومي صوب ما بين 3 و7 جنيهات.

تراوح سعر الفلفل الحامي البلدي بين 5 و9 جنيهات.

وسجل الفلفل الحامي صوب سعرًا بين 7 و13 جنيهًا.

بلغت أسعار الفلفل ألوان (أصفر، أحمر، برتقالي) ما بين 15 و21 جنيهًا.

ووصل سعر الملوخية إلى ما بين 4 و5 جنيهات.

سجل الخيار صوب سعرًا بين 12 و18 جنيهًا.

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 8 و12 جنيهًا.

تراوح سعر القلقاس بين 20 و24 جنيهًا، وتفاوت سعر البطاطا بين 3 و9 جنيهات. سجل الثوم سعرًا يتراوح بين 45 و75 جنيهًا.

بلغ سعر اللفت والبنجر سجل كل منهما سعرًا يتراوح بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

سجل سعر البرتقال الصيفي ما بين 10 إلى 18 جنيهًا.

بينما تراوح سعر الجريب فروت بين 6 إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر الليمون البلدي من 4 إلى 7 جنيهات،

سجل سعر الليمون الأضاليا من 3 إلى 5 جنيهات.

بلغ سعر العنب الأسود من 20 إلى 30 جنيهًا.

تراوح سعر التفاح المصري بين 17 إلى 27 جنيهًا.

جاء سعر التفاح الأمريكي الإيطالي "كرتونة 20 كيلو" من 40 إلى 90 جنيهًا.

تراوح سعر المانجو الزبدية من 18 إلى 24 جنيهًا.

تراوح سعر المانجو البلدي بين 12 إلى 18 جنيهًا.

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