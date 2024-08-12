‎الآن سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 12 أغسطس 2024 وتوقعات المرحلة المقبلة

سجل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024 نحو 160.83 جنيه للشراء و161.33 جنيه للبيع، وذلك بحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

كما يوضح التقرير أن سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي يستمر في التباين وفقًا للتقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية، مما يؤثر على قرارات البيع والشراء في السوق، ونكشف لكم التفاصيل في الموجز.

‎سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في مختلف البنوك المصرية تم رصد أسعار صرف الدينار الكويتي في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

‎سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدينار الكويتي 160.23 جنيه للشراء و161.29 جنيه للبيع.

بنك مصر: بلغ سعره 159.99 جنيه للشراء و159.52 جنيه للبيع.

بنك QNB: وصل السعر إلى 157.66 جنيه للشراء و161.22 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر الدينار 156.41 جنيه للشراء و161.45 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: سجل 149.09 جنيه للشراء و161.29 جنيه للبيع.

توقعات سعر الدينار الكويتي بالنسبة للجنيه المصري لعام 2024

تشير التوقعات الاقتصادية إلى احتمال ارتفاع سعر الدينار الكويتي خلال عام 2024، حيث يتوقع أن يصل في سبتمبر المقبل إلى 52.4617 جنيه، بزيادة قدرها 1.27% مقارنة بالسعر الحالي. ومن المرجح أن يستمر الارتفاع ليصل السعر إلى 52.5713 جنيه بحلول نهاية ديسمبر 2024، بزيادة تصل إلى 1.48%.

توقعات أسعار الدينار الكويتي لعام 2024 تظهر بعض التقلبات، مع فترات من الاستقرار وأخرى من الارتفاع والانخفاض في الأسواق. يقدم هذا المقال نظرة شاملة على توقعات أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عام 2024، مع التركيز على التوقعات الخاصة بأسعار البيع والشراء في عدد من البنوك المصرية.

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