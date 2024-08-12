سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر مقابل الجنيه

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين الموافق 12 أغسطس 2024 في مصر استقرارا ملحوظاً مقابل الجنيه، حيث لم يفقد على مدار التعاملات اليومية من قيمته مقارنة بيوم الأحد، وبذلك يكون قد سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر داخل البنك المركزي 160.06 جنيه للشراء، و161.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصر

ينشر موقع الموجز سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري يومياً وفقا لآخر تحديثات البنوك، وفي هذا اليوم الإثنين الموافق 12-8-2024 نستعرض سعر الدينار الكويتي في البنوك، خلال بداية التعاملات اليومية.

سعر الدينار الكويتي



سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي إلى نحو 160.06 جنيه للشراء، بينما وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي إلى نحو 161.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

لا يفوتك ننشر الآن سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 10-8-2024 في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 160.06 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 161.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إلى نحو 160.06 جنيه للشراء، بينما وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إلى نحو 161.05 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 160.04 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 160.05 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

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بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 154.09 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 161.02 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

سجل سعر الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي cib إلى نحو 155.1 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 161.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 156.3 جنيه للشراء، بينما بلغ نحو 161.4 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين الموافق 12 أغسطس 2024 في مصر نحو 160.06 جنيه للشراء، 160.05 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الريال السعودي، إلى نحو 13.09 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع.