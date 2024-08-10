ننشر الآن سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 10-8-2024 في مصر

يبحث عدد كبير من الأشخاص عبر محرك البحث جوجل عن سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 10-8-2024 في مصر، لمعرفة سعره في عمليات البيع والشراء داخل البنوك المختلفة.

وينشر لكم الموجز سعر الدينار الكويتي اليوم السبت كالتالي:

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم السبت

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، 160.83 جنيه للشراء، 161.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 160.23 جنيه للشراء، 161.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر، 160.17 جنيه للشراء، 161.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك القاهرة، 160.23 جنيه للشراء، 161.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، 155.18 جنيه للشراء، 161.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالنسبه إلى الجنيه المصري

تراجع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، نهاية التعاملات اليوم السبت 10-8-2024، وسجل الدينار الكويتي اليوم 160.76 جنيه للشراء، و161.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل العملات في بداية تعاملات اليوم السبت، وذلك بعد تراجعه أمس بفارق بسيط ولكن اليوم عاد للزيادة مرة أخرى وهي زيادة بسيطة أيضاً لا تؤثر في كثير من سعر الصرف

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 13.11 جنيه للشراء، و13.14 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 160.88 جنيه للشراء، و161.25 للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت



أما عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في البنوك فجاء كالتالي:

سجل سعر الدولار في اليينك الأهلي المصري: 49.2 جنيها للشراء، و49.3 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيها للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيها للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيها للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.23 جنيه للشراء، و49.33 جنيها للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع

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