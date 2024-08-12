الآن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 12-8-2024

سعر الريال السعودي..شهد سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12-8-2024, استقرارًا ملحوظًا وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات.

سعر الريال السعودي اليوم

تساءل الكثير من الناس عن حركة سعر الريال السعودي في تعاملات اليوم، لذا ترصد جريدة “الموجز” في هذا التقرير التالي سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 12-8-2024 في عدد من البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري



حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري المصري نحو 13.08 جنيه للشراء، ونحو 13.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري



وصل متوسط سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري إلى نحو 13.10 جنيه للشراء، 13.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر



بلغ سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري نحو 13.08 جنيه للشراء، ونحو 13.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB



سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB مستوى 13.05 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس إلى نحو 13.04 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك قطر الوطني

سجل الريال السعودي في بنك قطر الوطني نحو 13 جنيهًا للشراء، و13.12 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في البنك العقاري المصري العربي 12.77 جنيهًا للشراء، و13.13 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد

حقق سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد 12.67 جنيهًا للشراء، و13.13 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول 13.09 جنيهًا للشراء، و13.14 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة

وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك البركة الإسلامي إلى 13.02 جنيهًا للشراء، و13.12 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية 12.98 جنيهًا للشراء، و13.14 جنيهًا للبيع.

سعر الريال في البنك المصري لتنمية الصادرات

حقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 13.02 جنيهًا للشراء، و13.12 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي 13.09 جنيهًا للشراء، و13.12 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 13.10 جنيهًا للشراء، و13.12 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر مقابل الجنيه

سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في بنك مصر 13.07 جنيهًا للشراء، و13.12 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي اليوم



سجل سعرالدولار مقابل الريال السعودي اليوم الجمعة نحو 3.75 ريال سعودي

سعر الريال السعودي مقابل الدولار





وصل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الجمعة إلى نحو 0.27 دولار.

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سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر مقابل الجنيه



