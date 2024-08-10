سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 10-8-2024 بمصر.. تشكل أسعار الحديد والإسمنت عنصرًا حاسمًا في القطاع العقاري، حيث تؤثر بشكل كبير على الأسعار وتوازن السوق، مع تسجيل سعر طن الحديد والأسمن مستويات قياسية، يتابع الكثيرون أحدث تطورات الأسعار يوميًا.

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم

يقدم موقع "الموجز" جدولًا يوضح سعر طن الحديد والأسمنت اليوم كجزء من تغطيتنا اليومية المستمرة. جاءت التفاصيل كالتالي:



سعر الحديد للمستهلك في مصر، جاءت كالتالي :

استقر سعر حديد عز ليسجل 40.7 ألف جنيه للطن.

‏‎استقر سعر حديد بشاى نحو 40.7 ألف جنيه للطن.

‏‎استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 40.6 ألف جنيه للطن.

‏‎واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 40 ألف جنيه للطن.

‏‎استقر أسعار طن حديد الجيوشي 36 ألف جنيه للطن. ‏‎

استقر سعر مصر ستيل ليسجل 36.5 ألف جنيه للطن.

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سعر الأسمنت للمستهلك في مصر، جاءت كالتالي :

استقر سعر طن أسمنت النصر ليسجل 2250 جنيها.

‏‎وثبت سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 2170 جنيها.

‏‎واستقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 2250 جنيها.

‏‎واستقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2280 جنيها.

‏‎واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 2500 جنيه.

‏‎وثبت سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 2255 جنيها

تكاليف نقل الحديد والأسمنت للمستهلك:

تشمل أسعار المصنع ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل، التي تتراوح بين 1000 و2000 جنيه للحديد، وبين 100 و200 جنيه للأسمنت، حتى تصل إلى المستهلك. تختلف الأسعار حسب المنطقة بناءً على العرض والطلب وتكاليف النقل، تشتمل الأسعار المعلنة على كمية لا تقل عن 30 طناً، ويشترط الدفع نقداً أو عبر دفعات قصيرة الأجل، مع تحمل تكاليف النقل دون أي مصاريف إضافية كالإكراميات.

الحديد والأسمنت

ما هو الحديد؟

الحديد مادة تُستخرج من خام الحديد الذي يتم استخراجه من الصخور ويُصهر في أفران عالية الحرارة لفصل المعدن عن التراب. يتميز خام الحديد بكونه غنياً بأكاسيد الحديد، التي قد تكون بألوان متنوعة مثل الرمادي الداكن، الأصفر المشرق، الأرجواني العميق، أو الأحمر الصدئ. غالباً ما يتواجد الحديد في شكل أكسيد الحديد الأسود.

ما هو الأسمنت؟



الأسمنت هو مسحوق رمادي ناعم يتفاعل مع الماء ليشكل معجوناً يتصلب بمرور الوقت. يستخدم بشكل رئيسي في تصنيع الخرسانة كعنصر أساسي لتحمل الضغط. يتم تصنيف الإسمنت إلى

نوعين: هيدروليكي وغير هيدروليكي. يُنتج الإسمنت الهيدروليكي بخلط الجير والطين والجبس عند درجات حرارة مرتفعة، ويبدأ في التصلب بسرعة، بينما يُنتج الإسمنت غير الهيدروليكي من الجير والجبس والأوكسي كلوريد ويستغرق وقتاً أطول للتصلب.

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